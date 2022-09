Warszawski skyline robi wrażenie! Oto 10 najwyższych budynków w stolicy

W Polsce powstają najwyższe wieżowce w Unii Europejskiej, a miastem zdecydowanie przodującym we wznoszeniu rodzimych drapaczy chmur jest Warszawa. Nie bez powodu warszawski skyline nasuwa wielu osobom porównania z Manhattanem. Sprawdziliśmy, które z warszawskich wieżowców są najwyższe.

Varso Tower

wysokość: 310 m; liczba pięter: 53

Varso Place, fot. mat. prasowe HB Reavis

Wznosząca się na wysokość 310 metrów wraz z iglicą wieża jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji Varso Place, realizowanej w centrum Warszawy przez firmę HB Reavis i oferującej biura, hotel, centrum innowacji oraz pasaż handlowo-usługowy. Lokalizacja przy dworcu Warszawa Centralna zapewnia szeroką ofertę transportu publicznego dostępną w odległości zaledwie krótkiego spaceru.

53-piętrowy wieżowiec zwieńczony iglicą powstał na deskach wielokrotnie nagradzanej pracowni Foster + Partners, która słynie z przełomowych projektów wpisujących się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Dwa tarasy widokowe – jedne z najwyższych w Europie – znajdą się na wysokości 205 metrów oraz 230 metrów, czyli nawet dwukrotnie wyżej niż taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki.

Pałac Kultury i Nauki

wysokość: 237 m; liczba pięter: 42

PKiN, fot. PTWP

Przez lata Pałac Kultury i Nauki był najwyższym budynkiem w Polsce. Zbudowany w 1955 roku w zamyśle architektów rosyjskich miał dominować w krajobrazie Warszawy i górować nad wszystkimi budynkami. Według projektu rosyjskiego – pałac miał sięgać 120 m, ale poprzeczkę podniósł polski architekt Józef Sigalin. Ostatecznie Pałac Kultury i Nauki składa się z 44 pięter i ma 237 metrów wysokości wraz z iglicą.

Pałac Kultury i Nauki kontrowersje wzbudza od samego początku swojego istnienia. Dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego – z takim hasłem wzniesiono najwyższy budynek w Polsce. Bracia Pałacu, czyli podobne mu budynki, zlokalizowane są również w innych krajach, które były pod kontrolą ZSRR.

Warsaw Spire

wysokość: 220 m; liczba pięter: 49

Warsaw Spire, fot. Shutterstock

Warsaw Spire to kompleks trzech budynków: wieży o wysokości 220 m z iglicami oraz dwóch 55-metrowych budynków. Łącznie dostarczy na rynek 109 tys. mkw. powierzchni biurowej. Powierzchnia typowego piętra w kompleksie wynosi od 1 300 mkw. do 1 700 mkw.

Warsaw Spire został zaprojektowany przez zespół znakomitych architektów z belgijskiej pracowni architektonicznej M. & J-M. Jaspers – J. Eyers & Partners we współpracy z Polsko-Belgijską Pracownią Architektury – Projekt. Inwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Ghelamco Poland.

Warsaw Trade Tower

wysokość: 208 m; liczba pięter: 43

Warsaw Trade Tower, fot. mat. prasowe Globalworth

Warszawski wieżowiec należący do Globalworth - Warsaw Trade Tower - to jeden z najstarszych wieżowców biurowych w Warszawie, zbudowany w latach 1997–1999. 43-piętrowy drapacz chmur Warsaw Trade Tower wraz z iglicą wznosi się na wysokość 208 m. Powierzchnia całkowita wieży wynosi blisko 72 tys. m.kw., a użytkowa - ponad 59 tys. m.kw.,

Wieża WTT została zbudowana przez koreański koncern Daewoo, a w 2006 r. kupił ją fundusz Akron Investment Central Eastern Europe II. Wieża pozostawała we władaniu Akron do 2019 roku, kiedy przejął ją podmiot kontrolowany przez Globalworth Poland Real Estate.

Warsaw Unit

wysokość: 202 m; liczba pięter: 46

Warsaw Unit, fot. mat. prasowe Ghelamco Poland

Oddany do użytku w maju 2021 roku Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Budynek oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Unit charakteryzuje architektura łącząca modernistyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnymi materiałami. Na wysokości ulic fasadę uzupełnia tak zwana „smocza skóra” – czyli tysiące płytek przypominających łuski, które reagują na każdy podmuch wiatru, ożywiając fasadę. Za projekt Warsaw UNIT odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Skyliner

wysokość: 195 m; liczba pięter: 45

Skyliner, fot. mat. prasowe Karimpol

Flagowa inwestycja Karimpolu, zaprojektowany przez APA Wojciechowski Skyliner to jeden z najwyższych biurowców w Warszawie. Budynek, którego budowa rozpoczęła się pod koniec 2017 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie w styczniu 2021 roku.

Górujący – na warszawskiej Woli – wieżowiec ma 195 m wysokości i oferuje 45 000 m kw. powierzchni biurowej rozlokowanej na 30 kondygnacjach. Znajdują się w nim również lokale przeznaczone na cele handlowo-usługowe oraz gastronomiczne, które będą dostępne zarówno dla najemców budynku, jak i mieszkańców Warszawy. Łącznie blisko 49 000 m kw. powierzchni.

Q22

wysokość: 195 m; liczba pięter: 42

Q22, fot. mat. prasowe Invesco

Zaprojektowany przez Kuryłowicz&Associates i zrealizowany przez Echo Investment biurowiec stanął na warszawskim śródmieściu w 2016 roku. Gmach wznosi się na wysokość 195 m (liczone z iglicą) i oferuje blisko 54 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

Q22 to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznych budynków, co zostało potwierdzone certyfikatem BREEAM-Exellent. Od stycznia 2021 r. biurowiec jest w pełni zasilany zieloną energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (farm wiatrowych). To pierwszy projekt w portfelu Invesco, właściciela budynku w Polsce z takim certyfikatem.

Złota 44

wysokość: 192 m; liczba pięter: 54

Złota 44, fot. mat. prasowe

Złota 44 to najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej. Gmach zaprojektował światowej sławy architekt Daniel Libeskind. Budynek oprócz ekstrawaganckiej bryły jest również przykładem zielonego budownictwa przyjaznego środowisku. Inwestorami były spółki Amstar i BBI Development.

Fasada wieży składa się z blisko 3,5 tys. elementów, które zostały wcześniej przygotowane w specjalistycznym warsztacie. Ta nietypowa dla budownictwa mieszkaniowego technika produkcji i montażu, gwarantuje zwiększoną trwałość i odporność elewacji na działanie czynników zewnętrznych. Złota 44 to pierwszy w Polsce wysokościowiec, którego fasada pomyślnie przeszła cały proces testowania pod tym kątem.

Rondo 1

wysokość: 192 m; liczba pięter: 40

Rondo 1, fot. mat. prasowe JLL

Zbudowany w 2006 roku budynek Rondo 1 położony jest w samym sercu biznesowej Warszawy – u zbiegu ul. Świętokrzyskiej i Al. Jana Pawła II. Budynek zaprojektował Larry Oltmanns z pracowni Skidmore, Owings and Merrill przy współpracy z warszawską pracownią AZO. Rondo 1 składa się z imponującej, 40 – piętrowej (192 metry wysokości) przeszkolonej wieży od strony Al. Jana Pawła II oraz 10-kondygnacyjnego budynku przy ul. Świętokrzyskiej. Projekt oferuje ok. 60 000 mkw. powierzchni biurowych oraz ok. 6 000 mkw. powierzchni handlowo – usługowych.

Rondo 1 to pierwszy budynek w Polsce z certyfikatem LEED Platinum w kategorii obiektów istniejących (LEED Building Operations and Maintenance).

Centrum LIM

wysokość: 170 m; liczba pięter: 43

Centrum LIM, fot. Shutterstock / Poppy Pix

Warszawski wieżowiec Centrum LIM, w którym mieści się hotel Marriott i funkcja biurowa pamięta czasy, kiedy górował nad Warszawą w prawie całkowitej samotności (wyłączając PKiN). Wzniesiony w 1989 roku budynek zaprojektowało biuro Żera Architekci. Gmach połączony jest przejściem podziemnym z Dworcem PKP Warszawa Centralna.

Zestawienie sporządzone na podstawie wysokości całkowitej budynków.