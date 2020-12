Warszawski Skyliner z innowacyjnymi windami z systemem rozpoznawania telefonów użytkowników!

Skyliner to jeden z najwyższych wieżowców Warszawy. Od teraz może pochwalić się także innowacyjnymi technologiami w zakresie komunikacji. Nowe technologie wykorzystano już od wejścia do budynku, gdzie system komunikacji rozpoznaje telefon użytkownika. Dzięki czemu przejazd windą do biura odbywa się w sposób bezdotykowy i z minimalną liczbą postojów. A przy tym na najwyższe piętro trwa tylko 24 sekundy!

Biurowiec wyposażono w 21 szybkobieżnych wind poruszających się z prędkością 4 m/s i 7 m/s. Dzięki temu, podróż z lobby do Skybaru zlokalizowanego na najwyższej kondygnacji zajmuje zaledwie 24 sekundy. Windy - oprócz nowoczesnego wykończenia spójnego z lobby Skylinera - wyposażono w szereg innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają wysoki komfort użytkowy. Ich układy mechaniczne i sterowania zminimalizują drgania oraz hałas w trakcie przemieszczania się pomiędzy piętrami.

System windowy w Skylinerze został dostarczony przez Kone - światowego lidera w swojej branży, a jego nadrzędnym celem było zapewnienie komfortowego i sprawnego poruszania się po inwestycji bez powstawania zatorów.

- Po konsultacjach z projektantami zdecydowaliśmy się na zwiększenie liczby wind do 21, dzięki czemu sprawność komunikacyjna Skylinera jest nieosiągalna dla większości biurowców. Ponadto, system windowy w naszej inwestycji jest zintegrowany z mobilną aplikacją budynkową SkyApp, która posiada szerokie spektrum opcji i umożliwi pracownikom oraz gościom firm bezdotykową podróż na wybrany poziom Skylinera – mówi Szymon Zduńczyk, dyrektor techniczny w Karimpol Polska. - Co jest niezmiernie istotne, system na bieżąco sczytuje informacje o zapotrzebowaniu przejazdów na poszczególne kondygnacje i dostosowuje liczbę wind, które w danym momencie mają dowieźć użytkowników na wskazane piętro. To rozwiązanie jest szczególnie ważne w obecnych czasach. Sprawia ono, że ani windy ani hole windowe nie będą zatłoczone ponieważ użytkownik po wejściu do lobby Skylinera otrzyma informację, do której windy powinien się udać, a system sterowania DCS przydzieli ilość wind adekwatnie do zapotrzebowania w danej chwili – kontynuuje Szymon Zduńczyk.

Oprócz komfortu i optymalizacji czasu transportu system wind Skylinera cechuje także energooszczędność dzięki zastosowaniu napędów stałomagnesowych sterowanych falownikami regeneracyjnymi z odzyskiem energii oraz funkcję standby przy postoju w układach sterowania, oświetlenia i wentylacji.

Skyliner to jeden z najwyższych biurowców Warszawy zlokalizowany na warszawskiej Woli.

Z wysokością 195 metrów do dachu jest również drugim najwyższym budynkiem stolicy. Posiada 45 000 m kw powierzchni biurowej na 34 kondygnacjach. Oferuje także powierzchnię usługową, handlową i gastronomiczną zlokalizowaną na najniższych kondygnacjach. Wyróżnikiem budynku jest dwupoziomowy Skybar znajdujący się na 165 metrach wysokości z niezwykłymi widokami na panoramę Warszawy. Skyliner posiada ponadto najwyższe spośród biurowców, spektakularne lobby o wysokości aż 16 metrów. Budynek jest wyposażony w system szybkich wind (7 m/s) z inteligentnym systemem obsługi bezdotykowej umożliwiających komfortowy transport pomiędzy skrajnymi poziomami w mniej niż 25 sekund.

Pięciopoziomowy parking Skylinera przewidziany dla 430 samochodów został także wyposażony w stanowiska dla 330 rowerów wraz z nowoczesną infrastrukturą dla miłośników jednośladów (szatnie, łazienki) oraz specjalne pomieszczenia na hulajnogi.

Skyliner został precertyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Jest najnowszą inwestycją spółki Karimpol. Został zaprojektowany przez pracownię APA Wojciechowski,

a generalnym wykonawcą jest Warbud S.A. Za komercjalizację budynku odpowiada agencja CBRE.