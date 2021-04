Warszawski Szkieletor przestanie straszyć. Filmowcy zmieniają krajobraz stolicy

Jeden z najbardziej nielubianych budynków w Warszawie zyska nowy wygląd. Za nową odsłonę gmachu odpowiada dwóch młodych artystów, Piotr Bujnowicz i Szymon Lenkowski, a projekty stworzył Tomasz Purchała z pracowni Blokhauz.

REKLAMA

„Szkieletor” zyska nowy kształt po prawie trzydziestu latach zwłoki i budowlanych eksperymentów.

Za inwestycją stoi dwóch młodych artystów, Piotr Bujnowicz i Szymon Lenkowski.

Budynek powstanie według projektu Tomasza Purchały z pracowni Blokhauz.

Budynek ma być oddany do użytku wiosną roku 2022.

Uczuleni na brzydotę

Najnowsza historia budynku nie jest dla niego łaskawa. Od popadnięcia w ruinę miała go uchronić Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Bratniak”, która w roku 1992 przejęła działkę w użytkowanie wieczyste i deklarowała, że do końca roku 1993 postawi gotowy biurowiec. W roku 2004 z dziennika budowy dowiadujemy się, że udało się wytyczyć ogrodzenie. I tak, niezwykła historia opieszałości, zmian inwestorów i projektów ciągnie się latami do chwili, kiedy budynek trafia w ręce dwóch młodych artystów, którzy odczarowują to, co w architekturze miasta brzydkie i stare.

Przeczytaj także >> Szykuje się wielka modernizacja warszawskiej linii średnicowej

Piotr Bujnowicz i Szymon Lenkowski przyjaźnią się i współpracują od lat. Od roku 2014 tworzą na mapie Warszawy wyróżniające się wizualnie inwestycje architektoniczne będące gwarancją dobrego smaku i najwyższej jakości. Zanim mieszkaniowe „flipy” zrobiły się popularne, najpierw postanowili zrewitalizować popadający w ruinę przedwojenny budynek przy ul. Tumskiej 40 we Włochach. Nabyli go i odnowili nadając starej bryle nową formę. Kiedy sprzedali dom, przyszedł czas na kolejne: przy ul. Szuberta 68, Gościeradowskiej 7a, Sabały 4 i Serockiej 14. Wszystkie inwestycje zostały zakończone, oddane do użytku, a lokale sprzedane lub wynajęte. Bujnowicza i Lenkowskiego łączy uczulenie na brzydotę i chęć tworzenia najlepszej, przyjaznej mieszkańcom architektury. Dlatego inwestorski duet zajął się jednym z najbardziej nielubianych budynków stolicy.

Przebudowa warszawskiego Szkieletora

Udało się im pozyskać finansowanie i nabyć w roku 2020 od fundacji Akcelerator+ dziesięciokondygnacyjny, nieukończony wieżowiec przy Placu Politechniki 4. Od razu rozpoczęli pracę nad koncepcją jego przebudowy, która stała się ogromnym wyzwaniem. Plac Politechniki tworzą zabudowania zróżnicowane stylistycznie. Sąsiadują tam ze sobą przedwojenne kamienice, nowe bloki i Gmach Główny Politechniki Warszawskiej zbliżony formą do włoskiej architektury renesansu i baroku. „Szkieletor” mógłby więc nawiązywać estetycznie do któregoś z okolicznych budynków. Inwestorzy postanowili jednak inaczej.