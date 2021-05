Warszawskie Aleje Jerozolimskie w nowej odsłonie. Nadchodzą duże zmiany

Aleje Jerozolimskie – główna oś centrum Warszawy – zmienią się. Wzdłuż jezdni pojawią się drzewa, ścieżki rowerowe oraz szerokie chodniki. Okazją do zmian jest przebudowa kolejowej linii średnicowej przez PKP. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na zaprojektowanie nowego wyglądu arterii.

REKLAMA

- Dzięki budowie Nowego Centrum Warszawy stolica przejdzie metamorfozę podobną do tej, którą mają już za sobą takie europejskie metropolie jak Kopenhaga czy Sztokholm. Wprowadzamy rozwiązania, które pogodzą oczekiwania pieszych, kierowców, rowerzystów i przedsiębiorców. A to wszystko po to, żeby miasto, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, stało się również idealnym miejscem do życia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na projekt nowej ulicy. Zmiany będą obejmowały odcinek od ronda Czterdziestolatka do ronda de Gaulle’a i dalej do wjazdu na wiadukt Mostu Poniatowskiego. Projekt powstanie w ścisłej koordynacji z PKP, które planują przebudowę tunelu kolejowego metodą odkrywkową oraz budowę nowej stacji w rejonie ulicy Nowy Świat.

- To jedno z największych wyzwań programu Nowe Centrum Warszawy, który odmieni oblicze centralnej części stolicy. Budujemy już nowy plac Pięciu Rogów, planujemy przebudowę Marszałkowskiej, teraz czas na Aleje Jerozolimskie. Pracujemy nad tym zadaniem wspólnie z PKP, które planują przebudowę tunelu średnicowego. Chcemy aby po zakończeniu inwestycji kolejowej Aleje Jerozolimskie zmieniły się w piękną przestrzeń publiczną, przyjazną pieszym, rowerom i komunikacji zbiorowej, a także pełną zieleni – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Dziś Alejom Jerozolimskim daleko do wielkomiejskiej alei. Brakuje tam zieleni, choć kiedyś rosły tu cztery rzędy drzew. Chodniki są wąskie i zajęte przez parkujące auta. Brakuje przejść dla pieszych i dróg dla rowerów. To wszystko przekłada się na jakość życia i warunki dla usług.

Zgodnie z założeniami, Aleje po przebudowie będą miały szersze, eleganckie chodniki z miejscem na ogródki gastronomiczne. Pojawi się więcej zieleni, wrócą też drzewa posadzone w czterech rzędach, tak jak to wyglądało przez II wojną światową. Jezdnia będzie miała dwa pasy ruchu w każdym kierunku, w tym jeden przeznaczony dla autobusów, taksówek itd. Powstaną zatoki postojowe do parkowania równoległego. Po obu stronach ulicy pojawią się szerokie, 3-metrowe drogi dla rowerów.

Do historii przejdą dwa rozległe ronda: u zbiegu z Marszałkowską (rondo Dmowskiego) i Nowym Światem (rondo de Gaulle’a). Zamiast nich powstaną zwyczajne skrzyżowania, co pozwoli odzyskać przestrzeń dla pieszych i poprawić przesiadki. Na obu skrzyżowaniach powstanie komplet naziemnych przejść dla pieszych. Nowe zebry powstaną również na wysokości ul. Pankiewicza i Brackiej, przy stacji PKP Powiśle, a także na wysokości „Domu Partii” (drugie dojście do przystanku tramwajowego) i po wschodniej stronie ronda Czterdziestolatka. Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną przesunięte, wydłużone i poszerzone tak, aby zapewnić jak największy komfort pasażerom i ułatwić przesiadki.