Warszawskie Bemowo bardziej zielone

Niskie, kameralne osiedle z dużą liczbą przeszkleń i jasną elewacją, które tonie w zieleni, a jednocześnie zapewnia sprawną komunikację z innymi dzielnicami miasta – takie właśnie jest Zielone Bemowo.

Wszystkie mieszkania realizowane w ramach osiedla wykonano w wysokim standardzie. Ich cechy charakterystyczne to m.in. duże okna, funkcjonalne tarasy i duże balkony, a także antresole na ostatnich piętrach. Jednak tym, co w szczególności wyróżnia Zielone Bemowo wśród innych projektów w okolicy, jest duży miejski ogród zaaranżowany w przestrzeni pomiędzy budynkami – jego łączna powierzchnia to aż 24 tys. mkw. Na terenie osiedla znajdują się też wiaty rowerowe, siłownia plenerowa i dwa place zabaw. Podziemny parking i mała liczba naziemnych miejsc parkingowych przekładają się na brak ruchu samochodowego na osiedlu. Do korzystania z zieleni i świeżego powietrza zachęcają też same mieszkania, które bez wyjątku są wyposażone w ogródek, balkon lub taras.