Warszawskie domki fińskie na Jazdowie jako ikona Nowego Europejskiego Bauhausu? Osiedle czeka rewolucja!

Komisja Europejska ogłosiła międzynarodowy konkurs architektoniczny „Nowy europejski Bauhaus”. Warszawa zgłosi do niego projekt dotyczący Osiedla Jazdów, by w przyszłości mogło ono być nie tylko zieloną przestrzenią służącą warszawiankom i warszawiakom, ale też unikalnym laboratorium innowacji.

REKLAMA

- Jazdów jest jednym najbardziej unikatowych miejsc na mapie Warszawy. Jego wyjątkowy charakter chcemy wynieść na poziom międzynarodowy. Mamy masę pomysłów na to, jak wzbogacić to miejsce, sprawić, by pracowało dla warszawianek i warszawiaków, ale też przynosiło korzyści całej Warszawie na naprawdę wielu płaszczyznach. Bardzo cieszę się, że działamy ramię w ramię ze stroną społeczną – mówi Tomasz Bratek, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Prace nad zgłoszeniem konkursowym prowadzone są przez ekspercki zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele ogólnomiejskich biur, Urzędu Dzielnicy Śródmieście, ZGN Śródmieście oraz strony społecznej reprezentowanej przez Partnerstwo Otwarty Jazdów.

Jeśli Warszawa zdobędzie środki w ramach „Nowego europejskiego Bauhausu”, rewitalizacja ruszą w pierwszych miesiącach projektu. Sześć znajdujących się na Jazdowie domków fińskich przejdzie gruntowny remont. Z kolei całe osiedle zostanie objęte gruntowną modernizacją instalacji elektrycznej oraz kanalizacji. Bazując na wnioskach z analizy energetycznej, Warszawa unowocześni też system cieplny osiedla. Doczeka się ono pełnej termomodernizacji – z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Pojawi się m.in. pompa ciepła, będąca źródłem ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Całość prac będzie odbywać się zgodnie z „Podręcznikiem konserwatorskim”, jaki Warszawa przygotowała wspólnie ze stroną społeczną.

Serce miasta tętniące przyszłością

Warszawski samorząd oraz społecznicy nie ograniczą się jednak do robót budowlanych. Prawdziwym krokiem milowym będzie wykorzystanie zmodernizowanych przestrzeni do zmiany Jazdowa w unikalne na skalę europejską laboratorium innowacji. Stanie się ono przestrzenią do testowania nowych modeli zarządzania miastem, realizacji nowatorskich pilotaży w zakresie miejskiej zieleni, kultury, czy też partycypacji społecznej. Osiedle ma też przyciągać młode talenty i zapewniać im pole do działania.

Jak wyjaśnia wiceprezydent Tomasz Bratek, w polskich, a szczególnie warszawskich studentach drzemie ogromny potencjał.

- Ich wiedza, entuzjazm oraz pomysły mogą zrewolucjonizować świat, jaki znamy dziś, albo przynajmniej jego część. Chcemy, by Jazdów stał się domem dla ich kreatywności. Dzięki przygotowywanemu przez nas projektowi unijnemu sprawimy, że głos młodego pokolenia stanie się słyszalny, a jego pomysły zdobędą realną szansę na wcielenie w życie – podkreśla zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

- Zachowamy to, co w Jazdowie najlepsze i uzupełnimy o niespotykane nigdzie indziej rozwiązania. Jeśli nasz pomysł zdobędzie przychylność Komisji Europejskiej, to stworzymy miejsce będące wzorem i inspiracją dla innych miast. Po raz kolejny udowodnimy, że innowacyjność to domena Warszawy – podsumowuje burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.