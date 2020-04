Warszawskie metro ma już 25 lat

Dokładnie 25 lat temu: 7 kwietnia 1995 roku o godz. 12.35, na trasę metra linii M1 wyruszyły pierwsze pociągi. Tak rozpoczęła się nowa era w warszawskiej komunikacji miejskiej. Dziś z podziemnej kolei korzysta ponad 240 milionów pasażerów rocznie.

- 25 lat temu pociągi metra po raz pierwszy wyruszyły na swoją trasę. Wiele się od tamtej chwili zmieniło – stolica wygląda dziś inaczej, jest nowocześniejsza, także dzięki podziemnej komunikacji – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Dziękuję wszystkim, którzy projektowali, budowali i przyczynili się do sprawnego funkcjonowania kolejnych odcinków podziemnej kolei. Dziękuję także pracownikom i współpracownikom spółki Metro Warszawskie za wytrwałą służbę na rzecz miasta i mieszkańców.

Przez pierwsze trzy lata warszawskie metro kursowało na trasie od stacji Kabaty do stacji Politechnika. W kolejnych latach linia M1 stopniowo się wydłużała. Odcinek do stacji Centrum został udostępniony mieszkańcom w 1998 r., w 2001 r. pasażerowie dojechali do stacji Ratusz-Arsenał, a w 2003 r. do Dworca Gdańskiego. Uznana za jedną z najładniejszych oraz najbardziej funkcjonalnych w Europie i na świecie stacja Plac Wilsona została otwarta 8 kwietnia 2005 r. Na Marymont pasażerowie dotarli ponad półtora roku później, w grudniu 2006 r. W 2008 r. linia połączyła Ursynów z Bielanami – w kwietniu pociągi podziemnej kolei dojechały do przystanku Słodowiec. Całą linią M1, od Kabat do węzła komunikacyjnego na Młocinach, pasażerowie mogą jeździć od 25 października 2008 roku.

W normalny dzień roboczy, w ciągu roku, z pierwszej linii metra korzysta ponad 550 tys. osób. Rosnącą popularnością cieszy się również linia M2, która przewozi około 215 tys. pasażerów. Jej pierwszy fragment, między Rondem Daszyńskiego a Dworcem Wileńskim, czyli odcinek centralny, został otwarty 8 marca 2015 roku. Od tego czasu druga linia wydłużyła się o kolejne trzy stacje na Targówku, oddane dla ruchu pasażerskiego we wrześniu 2019 roku oraz o trzy na Woli, z których warszawiacy mogą korzystać od kilku dni. Trwa rozbudowa tej linii o dalsze trzy odcinki – na Bródnie, na styku Woli i Bemowa, a także w kierunku Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. Cała linia M2 ma być gotowa do końca 2023 r. Wówczas sieć metra w Warszawie będzie miała 46 km i 42 stacje, z których codziennie będzie mógł korzystać nawet milion pasażerów.

Kolejnym krokiem w rozwoju metra w Warszawie będzie budowa III linii. Trwa opracowywanie studium technicznego dla pierwszego etapu tej inwestycji, tj. fragmentu na Pradze-Południe. Równolegle toczą się prace koncepcyjne i projektowe dla dobudowania dwóch stacji na trasie I linii metra – stacji Muranów i stacji Plac Konstytucji.

Wydłużanie trasy metra wymaga kupowania nowych pociągów, aby utrzymać częste kursy podziemnej kolei. I tak, 30 stycznia 2020 roku podpisano umowę na zakup nawet 45 pociągów, które dostarczy konsorcjum firm Skoda. Pierwszy skład powinien przyjechać do Warszawy jeszcze w 2021 roku.