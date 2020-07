Warszawskie oświetlenie w nowej oprawie. To jeden z największych projektów w Europie

Kilkadziesiąt tysięcy ledowych opraw rozświetli warszawskie ulice. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na kompleksową wymianę wszystkich opraw na podległych mu drogach. Nowoczesny i drobiazgowo zaplanowany program stanowi jedno z największych takich przedsięwzięć w Europie.

Do końca 2022 r. na wszystkich głównych ulicach Warszawy będzie nowe oświetlenie LED. Będzie jaśniej i bezpieczniej, a koszty energii elektrycznej znacznie się zmniejszą. Nowoczesne latarnie będą także o wiele bardziej przyjazne dla środowiska.

Oprawy dla Warszawy

Przed rozpoczęciem montażu, wykonawca prac zaprojektuje nowy model opraw specjalnie dla Warszawy, według szczegółowych wytycznych. Mają być przystosowane do nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem, tj. będą wyposażone w gniazda umożliwiające w przyszłości montaż zdalnych sterowników oświetlenia. Dzięki temu będziemy mogli np. otrzymywać automatyczne powiadomienia o awarii konkretnej latarni.

Kolejnym założeniem jest możliwość łatwej wymiany zużytych elementów oprawy. Serwisant będzie mógł otworzyć i zamknąć oprawę bez użycia narzędzi. Również wszystkie połączenia elektryczne wewnątrz oprawy muszą być wykonane w ten sposób. Dzięki temu obsługa serwisowa będzie łatwa i szybka, a przez to też tania. Konstrukcja zewnętrzna oprawy (wykonana ze stopów aluminium) przetrwa minimum kilkadziesiąt lat, a komponenty wewnętrzne po wyeksploatowaniu będą mogły być wymienione na nowe.

Warszawa zastrzega sobie prawo do wykorzystania projektu wizualnego nowej oprawy w kolejnych zamówienia. Dzięki zakupowi tak dużej liczby nowych opraw oświetleniowych według jednego wzoru oraz możliwości zakupu identycznych opraw w przyszłych przetargach zapewnimy standaryzację prawie 90 proc. wszystkich urządzeń, co znacznie zmniejszy koszty ich obsługi serwisowej oraz poprawi estetykę ulic.

Dbając o najwyższe standardy wymagamy, aby nowa oprawa została przebadana w akredytowanym laboratorium w zakresie wielu parametrów technicznych i finalnie uzyskała międzynarodowy certyfikat poświadczający spełnienie parametrów jakościowych – ENEC oraz ENEC+.

Ogłoszony właśnie przetarg obejmuje zakup prawie 38,5 tysiąca nowych opraw LED. Łącznie będzie ich zaś ponad 43 tysiące – osobne zamówienie obejmie wymianę oświetlenia na ulicach w obszarach zabytkowych oraz na wysokich masztach na węzłach drogowych.

Klasa światowa

Modernizacja ponad 43 tysięcy opraw w Warszawie będzie największym tego typu projektem w Polsce oraz jednym z największych w Europie, w zakresie opraw w technologii LED. W latach 2017 – 2020 wymieniono 56 tysięcy opraw oświetleniowych w Manchesterze i 12 tysięcy w Londynie. W Santander w Hiszpanii zakończono niedawno wymianę 23 tysięcy opraw, a w Wiedniu trwa obecnie wymiana 60 tysięcy opraw. Miasto Manchester jest naszym partnerem projektu unijnego, a Wiedeń stolicą partnerską.

W ramach ogłoszonego postępowania wykonawca będzie miał obowiązek wdrożyć usługę polegającą na zapewnieniu systemu zdalnej kontroli funkcjonowania oraz inwentaryzacji infrastruktury oświetlenia ulicznego m. st. Warszawa. Zarząd Dróg Miejskich ma w swoim utrzymaniu prawie 120 tysięcy punktów świetlnych, więc korzystanie z nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli nam sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą oświetlenia ulicznego, a przede wszystkim szybkie reagowanie w przypadku awarii.

Dodatkowo wykonawca dostarczy system do matrycowego pomiaru rozkładu luminancji i kontroli jakości oświetlenia drogowego. W praktyce jest to urządzenie pozwalające na pomiar parametrów oświetlenia ulicznego dla całego odcinka drogi. Pozwoli nam to szczegółową i kompleksową kontrolę parametrów oświetlenia ulicznego.