Warszawskie rondo pokrył dywan kwiatów

Rondo Stanisława Sedlaczka w Warszawie ponownie ozdobiły tysiące kwiatów. Rośliny będą cieszyć oczy warszawiaków przez najbliższe miesiące.

REKLAMA

– W tym roku udało się nam powrócić do tradycji ukwiecania ronda Stanisława Sedlaczka. Cieszę się, że ponownie mogłam uczestniczyć w tej akcji i to w tak miłym towarzystwie. To miejsce każdego dnia mijają setki warszawiaków. Mam nadzieję, że z przyjemnością będą spoglądać na ten wielobarwny klomb – powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

We wspólnym ukwiecaniu ronda uczestniczyli również Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii oraz zawodnicy z Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Wspólnie posadzili ok. 4500 roślin w kolorach nawiązujących do barw warszawskiej Legii. W dwóch trójkątnych kwietnikach znalazły się białe i czerwone begonie oraz krąglatki, czyli ozdobne rośliny o zielonych liściach. Zostały one tak dobrane, aby tworzyły dywan kwiatowy o powierzchni ok. 145 metrów kwadratowych.

Po raz pierwszy kwietnik w barwach Legii Warszawa ozdobił rondo Sedlaczka w 2016 r. w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia klubu. Inicjatywa jest wynikiem współpracy m.st. Warszawy i Fundacji Legii.