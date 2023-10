Warszawskie Włochy z kolejnym osiedlem. Bryła już zamknięta

Konstrukcja nośna budynku przy ul. Łopuszańskiej 47, czyli fundamenty, ściany zewnętrzne, stropy i dach, są już gotowe. Wstawiono także okna i drzwi zewnętrzne. Budynek posiada więc zamkniętą bryłę.

Następnym etapem jego budowy będzie ocieplenie, położenie zewnętrznych tynków i w końcu wykończenie wnętrza, czyli wykonanie posadzek, instalacji sanitarno-technicznych, a także malowanie.

Odbiór kluczy przez nowych mieszkańców planowany jest na początek 2025 roku.

Łopuszańska 47 to już dwunasta inwestycja realizowana przez SGI w stolicy, a także jedna z zapowiedzi nadchodzących zmian na warszawskich Włochach. Osiedle, które wyróżni się elegancją i ponadczasową prostotą, to idealna propozycja dla singli, rodzin z dziećmi, a także dla osób zainteresowanych kupnem mieszkania w celach inwestycyjnych.

– Architekci projektujący Łopuszańską 47, odwołali się do ponadczasowych wzorców modernizmu, stawiając na proste bryły w jasnych kolorach z akcentami z ceramicznej płytki klinkierowej i dopracowane detale ślusarki. Taki design nigdy nie wyjdzie z mody, przez co architektura długo zachowa świeżość i nie straci na aktualności. Na tym właśnie nam zależy, aby tworzone przez nas osiedla były ponadczasowe i atrakcyjne dla kolejnych pokoleń – mówi Robert Stachowiak, prezes SGI.

Łopuszańska 47 to 5-kondygnacyjny budynek z własnym patio zorientowanym na południowy zachód. Będzie więc miejscem relaksu i wyciszenia w otoczeniu roślinności, która dodatkowo stworzy intymną przestrzeń do wypoczynku. W budynku znajdzie się 96 mieszkań o metrażach od 39 do 100 mkw. Do inwestycji przynależeć będzie 97 podziemnych miejsc postojowych oraz 20 miejsc postojowych naziemnych (w tym 2 z możliwością ładowania samochodów elektrycznych). Dla miłośników dwóch kółek zaplanowano natomiast 50 boksów rowerowych, a dla rodziców najmłodszych dzieci – wózkownię. Do każdego mieszkania będzie przynależeć duży balkon, przestronny taras lub prywatny ogródek, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewni monitoring i zdalna kontrola dostępu. Mieszkania na parterze dodatkowo zostaną wyposażone w zewnętrzne rolety.

Docelowo przy Łopuszańskiej SGI wybuduje cztery budynki mieszkalne. W jednym z nich znajdzie się nawet sala fitness dla mieszkańców osiedla.