Warszawskie Włochy zmieniają oblicze. Powstaje tutaj zielone miasto w mieście

Powstające w warszawskiej dzielnicy Włochy, Miasteczko Jutrzenki to przykład koncepcji 15-minutowego miasta połączonej z trendem na zielone osiedla i ekologię.

REKLAMA

Budowane przez dewelopera Aurec Home osiedle Miasteczko Jutrzenki rozrasta się w błyskawicznym tempie, stając się nowoczesnym „miastem w mieście”.

Na osiedle będzie plenerowa siłownia, prywatny nowoczesny klub fitness oraz park fontann i place zabaw.

Do dyspozycji mieszkańców będzie również prywatna szklarnia pozwalająca na ekologiczne uprawy warzyw i owoców.

Przy projekcie Miasteczka Jutrzenki Aurec Home zastosował unikalne i holistyczne podejście, zbliżając się tym samym do popularnej na świecie koncepcji „piętnastominutowego miasta”. Wszystko co potrzebne mieszkańcom do codziennego życia znajduje się w zasięgu podróży trwającej kwadrans.

Już niebawem Miasteczko Jutrzenki zwiększy się o nowe osiedla, których nazwy będą oddawać ekologicznego ducha osiedla i inspirowane będą nazwami kwiatów – jako pierwsze zbudowane zostanie Osiedle Róż w pobliżu węzła Salomea, a następnie kolejno Osiedle Malw na południowy wschód od niego oraz osiedle Hortensji i Lawendy. To jednak nie koniec ekspansji Miasteczka Jutrzenki – Aurec Home zakupił działkę o powierzchni 1,5 ha rozciągającą się między Alejami Jerozolimskimi, a obecnym terenem Miasteczka i węzłem Salomea.

– Zauważyliśmy, że świadomość konsumentów zwiększa się. Mają przesyt betonowych osiedli, chcą mieć żyć w otoczeniu zieleni, zapewniać swoim dzieciom dobre warunki do rozwoju w stylu eko, a jednocześnie nie chcą rezygnować z szybkiego dojazdu do pracy i wszystkiego, co wiąże się z typowym miejskim stylem życia – mówi Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu Aurec Home Holding – to napędza nas do działania, ciągłego rozwoju i kreowania nowych rozwiązań, które sprostają ich wymaganiom.

Miasteczko Jutrzenki posiadać będzie własną, bogatą infrastrukturę handlowo-usługowo-rozrywkową. Na terenie osiedla znajdą się liczne sklepy spożywcze, knajpki, kawiarnie i restauracje, a w bliskiej okolicy aż dwa duże centra handlowe – CH Blue City i Atrium Reduta. Mimo to udało się zachować nastrój miłej oazy zieleni ze szczególnym uwzględnieniem prywatnej szklarni pozwalającej mieszkańcom na ekologiczne uprawy warzyw i owoców.

Przeczytaj także >> Współczesne osiedla: zielone, ekologiczne, 15-minutowe

Miasteczko Jutrzenki to także rozrywka – plenerowa siłownia, prywatny nowoczesny klub fitness oraz park fontann i place zabaw pozwalają na kreatywne spędzanie czasu wolnego niedaleko domu, co jest szczególnie ważne dla rodzin z dziećmi.

– Kształtujemy na nowo obraz dzielnicy, ciąży więc na nas olbrzymia odpowiedzialność. Od samego początku zależało nam na stworzeniu miejsca wygodnego, ekologicznego, przyjaznego rodzinom i oddalonego od centrum Warszawy o nie więcej niż 15 minut. Tempo sprzedaży mieszkań jest najlepszym dowodem na to że połączenie optymalnej komunikacji z ekologią, spokojem i zielenią jak najbardziej jest możliwe, ale również i pożądane, a wręcz wymagane przez klientów – dodaje Mariola Żak.