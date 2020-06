Ważne inwestycje dla rozwoju Gorzowa Wlkp. Umowy podpisane

Willa Jaehnego zostanie wyremontowana, a Gorzowski Ośrodek Technologiczny wróci do Gorzowa. To efekt wsparcia finansowego Urzędu Marszałkowskiego dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej i GOT w wysokości ponad 17,5 mln złotych.

- To dla Gorzowa bardzo waży moment i są ku temu trzy powody - zaznaczył podczas wystąpienia prezydent Wójcicki. - Po pierwsze przywrócimy dawny blask jednemu z najpiękniejszych zabytków w mieście, po drugie obiekt odzyska swoją pierwotną funkcję, a po trzecie, główna siedziba ośrodka technologicznego, centrum innowacji i przedsiębiorczości, wraca do Gorzowa – powiedział.



W obecności wicemarszałka województwa lubuskiego Marcina Jabłońskiego, członka zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Romana Dziducha oraz prezes GOT Justyny Kmietowicz, podpisano dwie strategiczne dla rozwoju miasta umowy. Pierwsza z nich dotyczy rewitalizacji willi Jaehnego, druga dofinansowania do utworzenia w mieście inkubatora przedsiębiorczości Think Tank, stanowiącego platformę wsparcia dla lubuskich przedsiębiorstw - podaje oficjalny portal miejski Gorzowa Wlkp.