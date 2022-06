Urząd m.st. Warszawy ogłosił postępowanie na wybór partnera prywatnego, który zmodernizuje, rozbuduje i zagospodaruje teren przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. To kolejny ważny krok na drodze do przywrócenia blasku Ośrodka Polonia.

Ośrodek Polonia został oddany do użytku w 1928 roku, po trzech latach budowy. Podczas II wojny światowej, w trakcie Powstania Warszawskiego uległ znacznemu zniszczeniu. Po wojnie został odbudowany.

Teraz, po latach eksploatacji, zyska nowe oblicze.

Projekt modernizacji i rozbudowy Polonii będzie realizowany na podstawie dokumentacji projektowej, którą przygotuje pracownia JSK Architekci sp. z o.o, laureat konkursu architektonicznego.

Polonia Warszawa to więcej niż stadion, więcej niż klub. To tradycja sportowa stolicy, która przywodzi na myśl nazwiska wspaniałych piłkarzy jak Stanisław Terlecki czy Emmanuel Olisadebe. Ale Polonia to nie tylko piłka nożna. Wiele sukcesów odnosili i odnoszą także lekkoatleci, koszykarze, pływacy. Dlatego robimy kolejny krok na drodze do tego, aby ci wspaniali sportowcy zyskali infrastrukturę na miarę legendy klubu, a Warszawa kolejne miejsce, w którym można będzie cieszyć się sportem – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Jestem pewien, że za kilka lat na nowych obiektach Polonii będą trenować dzieci, których nazwiska będziemy za kilkanaście lat wykrzykiwać podczas transmisji z wielkich zawodów sportowych.

Partnerstwo dla mieszkańców

Rozbudowa Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie zostanie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To jeden z najbardziej efektywnych sposobów finansowania tego typu przedsięwzięć. Dzięki udziałowi kapitału prywatnego Warszawa będzie mogła zrealizować tak dużą inwestycję mimo trudnej sytuacji budżetowej. Partnerstwo pozwala nie tylko zredukować jednorazowe wydatki budżetu miasta, ale i właściwie rozłożyć ryzyka.

Miasto będzie mogło także skorzystać z wiedzy i doświadczenia rynkowego partnera. Jest to również uregulowany prawnie sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów wnosi do projektu to, co robi najlepiej, z korzyścią dla końcowego efektu.

Partner prywatny sporządzi dokumentację wykonawczą, sfinansuje i przeprowadzi inwestycję oraz będzie odpowiedzialny za utrzymanie techniczne całej, nowej infrastruktury. .

Przebieg postępowania

Wybór partnera prywatnego do współpracy będzie przebiegać w kilku etapach. Na początku odbędzie się prekwalifikacja i dopuszczenie do udziału w postępowaniu maksymalnie pięciu potencjalnych partnerów. Przedstawiciele m.st. Warszawy przeprowadzą z nimi tzw. dialog konkurencyjny m.in. na tematy związane z kwestiami technicznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Efektem tych prac będzie model realizacji przedsięwzięcia. Następnie partnerzy, z którymi będzie przeprowadzony dialog zostaną zaproszeni do złożenia ofert. Proces zakończy wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy.

Dokumentacja postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja, rozbudowa i zagospodarowanie Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie dostępna jest tutaj(otwiera się w nowej karcie). Składanie dokumentacji dopuszczającej do postępowania trwa do 9 sierpnia 2022 r.

Na początek hala

Inwestycja zakłada, że w pierwszej kolejności zostanie wybudowana wielofunkcyjna hala sportowa oraz Centrum Wsparcia Sportu, w którym zaplanowano funkcje rekreacyjno-sportowe, powierzchnie biurowe, gastronomiczne i handlowe, a także centrum fizjoterapii i rehabilitacji oraz parking podziemny.

W kolejnym etapie inwestycji planowana jest modernizacja części stadionu, czyli trzy trybuny: północna, południowa i wschodnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na koniec przewidziano odnowienie trybuny zachodniej i jej otoczenia.

Harmonogram prac przewiduje podpisanie umowy pod koniec 2023 roku. Po jej podpisaniu partner będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji.