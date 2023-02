Wchodzą na rynek PRS z przytupem. Nowa inwestycja powstaje niedaleko Galerii Mokotów w Warszawie

BPI Real Estate Poland i Acteeum Group wchodzą na rynek PRS w Polsce. Otrzymali pozwolenie na budowę dla nowej inwestycji przy ulicy Obrzeżnej w Warszawie, niedaleko Galerii Mokotów. Wcześniej planowano tu budowę hotelu.

Polski sektor nieruchomości mieszkaniowych przechodzi obecnie transformację. W związku z rosnącym popytem na rynku najmu rozszerzyślimy naszą ofertę o projekt przeznaczony dla klienta instytucjonalnego w ramach sektora PRS. Nasza strategia biznesowa zakłada realizację inwestycji w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach w topowych miastach Polski zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym koncepcją 15-minutowego miasta. Dlatego też nasz najnowszy projekt w Warszawie powstaje w bliskim sąsiedztwie licznych miejskich udogodnień, jak kina, restauracje, kawiarnie, siłownie, uczelnie, centra handlowe i obiekty biurowe. Inwestycja zostanie zrealizowana przez nas przy partnerstwie joint venture z Acteeum Group. W procesie sprzedaży projektu na rzecz inwestora instytucjonalnego wpierać nas będzie Jones Lang LaSalle (JLL), co rozpocznie się w ciągu kilku najbliższych tygodni – mówi Béranger Dumont, dyrektor generalny BPI Real Estate Poland.

Inwestycję Obrzeżna zamierzamy zaprezentować inwestorom na targach MIPIM. Na doradcę projektu wybrana została firma Jones Lang LaSalle (JLL), i to właśnie ona zwróci się do najważniejszych podmiotów funkcjonujących na rynku wynajmu prywatnego o rozmowy na temat inwestycji. Przedstawiciele BPI Real Estate Poland i Acteeum Group będą również dostępni, by udzielać zainteresowanym dodatkowych informacji na temat obiektu, jego rozplanowania, kosztów budowy, przychodów z najmu i terminów realizacji – dodaje Arne Bongenaar, partner zarządzający Acteeum Group.