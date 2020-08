We Wrocławiu na działkach od wojska powstaną park i szkoła

Miasto przejęło od Agencji Mienia Wojskowego dwie atrakcyjne działki. Na Kępie Mieszczańskiej powstanie park, a przy ul. Zwycięskiej zrealizowany zostanie nowy zespół szkolno-przedszkolny, informuje portal wroclaw.naszemiasto.pl.

Na wyspie zostanie zasadzonych ok. 230 drzew, powstanie również dodatkowa infrastruktura rekreacyjna: strefy zabaw, wybieg dla psów czy urządzenia sportowe. Decyzję o tym, jak zagospodarować teren na Kępie Mieszczańskiej miasto podjęło po wcześniejsych konsultacjach społecznych z mieszkańcami.

Z kolei na Partynicach powstanie nowa placówka szkoły podstawowej z miejscami dla 100o uczniów i 200 przedszkolaków. Obiekt wyposażony będzie w sale gimnastyczne, świetlice, biblioteki i pracownie komputerowe. Na terenach na zewnątrz budynku powstać mają plac zabaw, boisko i parking.

Łączna wartość działek to blisko 24,5 mln zł. Miasto nabyło je jednak za 1/4 ich wartości rynkowej, a w zamian AMW przejmie do swojego zasobu nieruchomość należącą do Skarbu Państwa w rejonie ul. Ignuta o wartości blisko 12 mln zł.