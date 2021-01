We Wrocławiu powstaje nowy bulwar

Nad Odrą wzdłuż ul. Księcia Witolda powstaje nowa promenada z ławkami i tarasami widokowymi. Za projekt odpowiedzialna jest Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C. Można już spacerować po jej pierwszym odcinku.

Zagospodarowanie bulwaru jest efektem współpracy deweloperów z wrocławskim magistratem. Można już spacerować po ich pierwszym odcinku, zrealizowanym przez Dom Development.

Promenada powstaje na terenie między mostami Pomorskim i Sikorskiego, w sąsiedztwie osiedli budowanych przez kilku deweloperów. Każdy z nich inwestuje również w zagospodarowanie fragmentu bulwaru, dzięki czemu powstanie otwarta, ponad 500-metrowa przestrzeń. Koncepcja całości projektu powstała na zlecenie Dom Development przy współpracy z Urzędem Miasta Wrocław. Pierwszy fragment, zlokalizowany wzdłuż Apartamentów Księcia Witolda, zakończonej kilka tygodni temu inwestycji Dom Development jest już dostępny dla wrocławian.

Z myślą o mieszkańcach i turystach

Promenada jest zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, ok. 5 min od rynku. Ma łączyć restauracyjne partery nowej zabudowy z nabrzeżem Odry. Bulwar będzie przyjaznym i dostępnym miejscem, dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym: szerokim przejściom i łagodnym podjazdom. Zadbano też o zieleń, wzdłuż bulwaru nasadzono drzewa, krzewy i rośliny dekoracyjne. Promenada została oświetlona energooszczędnymi latarniami oraz zabezpieczona balustradami.

Przebudowę pierwszego odcinka sfinansował Dom Development, przeznaczając na ten cel ponad 600 tys. zł. Pozostałe fragmenty zostaną wyremontowane i oddane do użytku przez deweloperów realizujących sąsiednie inwestycje do końca września 2021 roku.

– Przykładamy dużą wagę do tworzenia tkanki miejskiej, która będzie służyć nie tylko naszym klientom, ale także lokalnej społeczności. Projektując Apartamenty Księcia Witolda postawiliśmy na nowoczesną architekturę, która tworzy harmonijną całość ze śródmiejską zabudową okolicy. Przebudowany bulwar ożywi przestrzeń Kępy Mieszczańskiej i na pewno będzie chętnie odwiedzany przez wrocławian i turystów – mówi Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.

Nowe nadodrzańskie apartamenty

Wraz z otwarciem pierwszego odcinka promenady Dom Development zakończył budowę Apartamentów Księcia Witolda, dzięki czemu pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkań w połowie grudnia. To już czwarta inwestycja zrealizowana przed terminem przez dewelopera we Wrocławiu w ostatnim czasie.

Apartamenty Księcia Witolda mają wyjątkową koncepcję architektoniczną, charakteryzującą się półotwartymi dziedzińcami wychodzącymi bezpośrednio na nadodrzańskie bulwary. W pięciokondygnacyjnym budynku znajduje się 128 apartamentów oraz 10 lokali usługowych.

Za projekt budynku oraz bulwaru odpowiedzialna jest Pracownia Projektowa Dziewoński Łukaszewicz Architekci S.C.