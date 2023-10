We Wrocławiu powstał mural, który... oczyszcza powietrze

Od 1 października na jednej z wewnętrznych ścian parkingu Wroclavii zobaczyć można wyjątkowy ekomural. Jest on efektem współpracy centrum z młodzieżą oraz partnerami: torem kartingowym Pitlane, Fundacją Emma, street artystami z Mural Szop oraz profesorem Krzysztofem Skarbkiem z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wrażliwość na problemy środowiskowe w połączeniu z radością z kreatywnego tworzenia – to właśnie wyraża nowy wrocławski ekomural.

Twórcy promują tym projektem sztukę wśród młodzieży i jednocześnie edukują ją kulturalnie.

Dla nastoletnich uczestników akcji była to pierwsza okazja, aby tak otwarcie zaprezentować swoje umiejętności artystyczne.

Ekomural zajmuje niemal 100 mkw. i przedstawia fantazyjny rajd elektrycznymi gokartami Pitlane wokół wrocławskiego ratusza. Głównym bohaterem obrazu jest hip-hopowy gołąb, symbol pokoju, który udostępnia swoje skrzydło jako tor dla uczestników wyścigu. Inne zwierzęta, tj. sarna czy dzik nawiązują do wydarzeń realizowanych przez Wroclavię. Znalazł się tu także tygrys w barwach Wrocławia, motyw malarski profesora Skarbka. Pozostałe elementy muralu zostały zaprojektowane i namalowane przez młodzież, w tym siedzący na trawie smok trzymający kubek z napisem „Stop smog”, co podkreśla ekologiczny wymiar projektu.

– Ideą akcji było zaktywizowanie młodych ludzi poprzez zaoferowanie im przestrzeni do czerpania inspiracji oraz tworzenia ulicznej sztuki pod okiem ekspertów. Nasz projekt ma też znaczący wymiar ekologiczny. Uczestnicy wykorzystali do malowania specjalne farby fotokatalityczne, które pochłaniają zanieczyszczenia gazowe typu miejskiego jak np. dwutlenek siarki, tlenek węgla (czad) czy tlenki azotu, co oznacza, że powstały mural będzie usuwał te substancje z powietrza – podkreśla Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Aktywizacja młodych artystów

Proces twórczy rozpoczęły warsztaty zorganizowane we Wroclavii oraz w siedzibie Fundacji Emma, które odbyły się 22 i 23 września. W projekcie brała udział młodzież, która pracowała pod okiem mentorów nad swoim wkładem artystycznym w dzieło. Projekt powstania ekomuralu to swoista inwestycja w młodych ludzi, którzy w ramach warsztatów mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych i wrażliwości na kulturę. To także promocja sztuki ulicznej, która eksponuje takie wartości jak wspólnotowość, radość i kreatywność.

– Młodzież była bardzo zaangażowana w projekt, a koncepcja jej współpracy z doświadczonymi artystami sprawdziła się. Obcowanie ze sztuką w młodym wieku jest bardzo rozwijające, pobudza kreatywność i otwartość, które pozwalają lepiej odnaleźć się w rzeczywistości – mówi profesor Krzysztof Skarbek z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Zespół złożony z nastolatków, street artystów i profesora Skarbka pracował nad muralem przez trzy dni, zmieniając oblicze wewnętrznej ściany parkingu centrum. Dzieło można podziwiać, wjeżdżając samochodem do Wroclavii od ulicy Joannitów lub gdy jesteśmy pieszo, z chodnika, zachowując bezpieczną odległość od poruszających się w tym miejscu aut.