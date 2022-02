We Wrocławiu powstał niezwykły mural. W nocy wygląda inaczej niż w dzień

We wrocławskiej Dzielnicy Czterech Wyzwań powstał mural, którego głównym motywem jest starotestamentowy kapłan Aaron. Dzieło Oskara Podolskiego prezentuje dwa odmienne oblicza - jedno w ciągu dnia, drugie nocą.

Inspiracją do dzieła stały się prace rekonstrukcyjne nad organami Michaela Englera, które były przestrzenią do współpracy ludzi o odmiennych wierzeniach i kulturze, pochodzących z różnych części świata.

Mural znajdujący się na ścianie Joyinn Aparthotel przy ulicy Pawła Włodkowica w Dzielnicy Czterech Wyznań to zwieńczenie wydarzeń towarzyszących inauguracji Organów Michaela Englera. Projekt muralu oparty jest na idei połączenia nowoczesnej formy i stylu artysty Oskara Podolskiego (pseudonim OESU.), postaci Aarona oraz miejsca, które symbolizuje różnorodność, tolerancję religijną i kulturową Wrocławia.

To wszystko stało się inspiracją do pracy artysty nad muralem oraz zreinterpretowaniem przez siebie rzeźby Aarona, której finalna forma została pomalowana na żywo podczas recitalu organowego Lorenzo Ghielmi'ego w Bazylice św. Elżbiety we Wrocławiu. Wybór artysty nie był przypadkowy, zależało mi na przełamaniu schematów, fuzji dwóch różnych światów, zderzenia barokowego przepychu formy organów z minimalistycznym, oszczędnym w środkach stylem artysty. Jego litery odczytywać można na kilku poziomach, zarówno tym dosłownym, znaczeniowym, jak i czysto estetycznym. Prace OESU. to rodzaj współczesnego pop-artu – z jednej strony są komentarzem do współczesnej kultury masowej, z drugiej operują radykalną formą typografii, gdzie każdy znak wygląda/brzmi jak manifest.

Za dnia na ścianie widoczny jest napis w języku hebrajskim "Aaron, pierwszy arcykapłan". Kiedy robi się ciemno, z napisu wyłania się twarz Aarona. Za stworzenie muralu odpowiada ekipa Good Looking Studio.