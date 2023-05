We Wrocławiu powstała jedna z najnowocześniejszych tego typu hal w Europie

Strabag ukończył budowę wielofunkcyjnej hali sportowej we Wrocławiu. To jedna z najnowocześniejszych tego typu hal w Europie.

Strabag zakończył budowę wielofunkcyjnej hali sportowej dla 1 Klubu Sportowego Ślęza Wrocław.

Trybuny pomieszczą 2000 widzów (z możliwością powiększenia widowni).

Hala, umożliwiająca całoroczne treningi przedstawicielom lekkoatletyki, została zaprojektowana także z myślą o zawodnikach innych dyscyplin.

Budynek powstał w formule „projektuj i buduj”.

Strabag ukończył budowę, realizowanej w formule „projektuj i buduj”, wielofunkcyjnej hali sportowej dla 1 Klubu Sportowego Ślęza Wrocław. Wyczekiwany od wielu lat budynek powstał na wrocławskich Kłokoczycach dzięki współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Gminy Wrocław, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz 1 Klubu Sportowego Ślęza Wrocław.

Rekordowe tempo

Projekt budowalny został opracowany w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. W tracie prac budowlanych, jednym ze znaczących wyzwań technicznych był montaż konstrukcji stalowej, części halowej, w której główne dźwigary kratowe dla zachowania funkcjonalności obiektu miały rozpiętość 58,65m. Cała konstrukcja stalowa została zmontowana w ciągu zaledwie 3 tygodni.

Ciekawym zagadnieniem, przy którym udział brali specjaliści z zakresu akustyki, było również zaprojektowanie i wykonanie okładzin akustycznych dla zachowania normowych czasów pogłosu dla części hali , której kubatura wynosi powyżej 80 000m3. Obiekt został ukończony zgodnie z harmonogramem.

Kompleksowe wyposażenie

Ukończony budynek ma powierzchnię 11 tys. metrów kwadratowych. Trybuny pomieszczą 2000 widzów (z możliwością powiększenia widowni). Zawodnicy będą mieli do dyspozycji m.in. sześciotorową bieżnię o długości 200 m, skocznie w dal, skocznie wzwyż, do skoku o tyczce a także rzutnię do pchnięcia kulą. Zaplanowano również strefę fitness i siłownię. Tak kompleksowe wyposażenie zapewni możliwość prowadzenia wszechstronnego treningu lekkoatletycznego.

Wielofunkcyjna hala sportowa dla 1 Klubu Sportowego Ślęza Wrocław, fot. mat. pras. Strabag

Arena lekkoatletyczna, która jest najważniejszym elementem obiektu została zbudowana zgodnie z wymogami World Athletics.

Hala, umożliwiająca całoroczne treningi przedstawicielom królowej sportu, została zaprojektowana także z myślą o zawodnikach innych dyscyplin. Na co dzień będą w niej grać i trenować zawodniczki koszykarskiego klubu Ślęza Wrocław. Obiekt będzie ponadto dostępny dla przedstawicieli, np. siatkówki, piłki ręcznej czy futsalu.

Dodatkowo będzie mógł być również wykorzystany do organizacji wydarzeń pozasportowych (np. targów, konferencji). Wszechstronność i nowoczesne wyposażenie obiektu sprawia że hala jest najnowocześniejszym tego typu obiektem sportowym w Polsce i w Europie.

Wartość inwestycji wyniosła 66,7 mln zł. Obiekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 33,4 mln zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.