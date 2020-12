We Wrocławiu powstała nowoczesna bryła nawiązująca do historycznej zabudowy

Przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych Wrocławia, wśród historycznej zabudowy powstała inwestycje, która nawiązuje do otaczającej ją historycznej architektury, ale także najnowszych trendów architektonicznych. To projekt spod kreski Major Architekci.

REKLAMA

Grabiszyńska 141 to kameralna inwestycja położona na wrocławskich Gajowicach przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych – ulicy Grabiszyńskiej. Budynek wielkością nawiązuje do otaczającej go historycznej zabudowy, jednocześnie wpisując się w najnowsze trendy architektury.

Od części frontowej przyciąga uwagę swoją elegancką i nowoczesną formą. Z kolei od strony dziedzińca architekci zaproponowali charakterystyczne, ułożone kaskadowo tarasy. Na terenie inwestycji zaprojektowano strefy zielone i elementy małej architektury, takie jak ławki i stojaki na rowery oraz oświetlone ścieżki. Przewidziano również miejsca postojowe na dwupoziomowym podziemnym parkingu. Projekt architektoniczny inwestycji został wykonany przez pracownię Major Architekci.

W ramach swoich działań deweloper przeprowadził gruntowny remont drogi wewnętrznej. To część ulicy Miedzianej. Dzięki remontowi mieszkańcy sąsiednich budynków zyskali nową nawierzchnię. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na ulicy zamontowano progi zwalniające. Wydzielono strefę parkingową, która pozwoliła ograniczyć parkowanie pod oknami budynku. Uporządkowano także podwórko, które zyskało zupełnie nowy wygląd.