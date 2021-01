We Wrocławiu powstaną kolejne parkingi P+R

Jak podaje Wroclaw.pl, w 2021 zostaną oddane do użytku kolejne parkingi pozwalające kierowcom zostawić auto i przesiąść się do komunikacji miejskiej.

W mieście jest już obecnie ponad 20 parkingów typu Parkuj i jedź, z 1450 miejscami postojowymi łącznie w każdym rejonie miasta. Dzięki nim można bezpiecznie zostawić samochód na najbliższym parkingu i dalej podróżować komunikacją miejską.

W 2021 r. zakończy się budowa kolejnych miejsc parkingowych dla kierowców przesiadających się w komunikację miejską lub pociąg. Na przełomie roku ruszyła budowa parkingów między ul. Kosmonautów i Kamiennogórską, przy ul. Fieldorfa, na pętli tramwajowej na Klecinie. Ponadto, planowana jest budowa przy stacji PKP na Psim Polu oraz przy pętli tramwajowej i dworcu PKP na Osobowicach.

Na park and ride na Klecinie powstanie 69 miejsc, a łączna kwota inwestycji to 1,96 mln zł. Z kolei budowa drugiego etapu parkingu w pobliżu ul. Fieldorfa będzie kosztować 1,13 mln zł (49 miejsc), przy ul. Kosmonautów pojawi się 57 miejsc za 1,36 mln zł. Ponadto, przy dworcu PKP na Osobowicach przybędzie 28 nowych miejsc postojowych, przy pętli tramwajowej Osobowice ok. 50, a na Psim Polu 40 miejsc za blisko 850 tys. zł (to trzeci etap inwestycji, obecnie jest 117 miejsc). Kolejne 20 miejsc powstanie przy stacji PKP Wrocław-Wojnów.