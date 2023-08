We Wrocławiu powstanie ekologiczne i dostępne osiedle

Powstałe z materiałów prefabrykowanych i z recyklingu, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wśród zieleni. Takie będzie nowe osiedle, które we Wrocławiu zrealizuje Dom Development.

Na wrocławskich Maślicach Dom Development wybuduje nową inwestycję.

Osiedle Harmonia to przykład spokojnej, kameralnej architektury w nowoczesnym wydaniu.

Inwestycja powstaje zgodnie ze strategią DOM 2030, definiującą cele Grupy Dom Development w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W budynkach zastosujemy materiały prefabrykowane i z recyklingu, zadbamy o energooszczędne oświetlenie części wspólnych, a do nawadniania zieleni będziemy wykorzystywać deszczówkę – wymienia Agnieszka Zamojska.

Za projekt odpowiada wrocławska pracownia Odra Architekci.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2024 roku.

Osiedle Maślice słynie nie tylko z czystego powietrza, ale też z ciszy i spokoju dzięki kameralnej zabudowie mieszkaniowej. Taki charakter będzie mieć również najnowsza inwestycja Dom Development – Osiedle Harmonia przy ulicy Stodolnej.

To właśnie na Maślicach znajduje się najwyższy punkt terenowy Wrocławia. Ze szczytu wzgórza Maślickiego (niemal 160 m n.p.m.) doskonale widać przyrodnicze walory okolicy – parki Maślicki i Stabłowicki, lasy Pilczycki, Osobowicki i Rędziński oraz kilkusethektarowy las Mokrzański. Wzdłuż Odry ciągnie się z kolei lubiana przez spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów Grobla Pilczycko-Pracka. Nad rzeką nie brakuje również małych piaszczystych plaż. W sezonie letnim popularnością cieszą się natomiast pobliskie kąpieliska – Królewiecka, Glinianki i Wake Park.

Lokalizację Osiedla Harmonia wybraliśmy przede wszystkim z myślą o osobach lubiących aktywnie spędzać czas i wypoczywać na łonie natury, w której zanurzone są całe Maślice. W obrębie naszej inwestycji przewidzieliśmy atrakcyjnie zaaranżowane patio z ogrodami kwiatowymi, krzewami i drzewami, zachęcające do relaksu – wyjaśnia Agnieszka Zamojska, dyrektor sprzedaży Dom Development Wrocław.

Oferta jest również atrakcyjna dla rodzin z dziećmi, ponieważ Osiedle Harmonia będzie otoczone pełną infrastrukturą miejską. W okolicy znajdują się liczne sklepy i supermarkety, a także dwa centra handlowe. Na Maślicach przybywa szkół i przedszkoli. Oprócz już istniejących, we wrześniu rozpocznie działalność podstawówka przy ul. Lubelskiej, a rok później – zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Białostockiej.

Wygodnie i eko

Osiedle Harmonia to przykład spokojnej, kameralnej architektury w nowoczesnym wydaniu. Inwestycję tworzą trzy budynki. Łącznie powstaną 173 mieszkania o najbardziej poszukiwanych metrażach od 32 do 101 m2, część z antresolami. Przeważać będą lokale 2- i 3-pokojowe z dużymi oknami, przestronnymi balkonami, tarasami na dachu i przydomowymi ogródkami na parterze. Do dyspozycji mieszkańców będzie również parking podziemny w budynku, plac zabaw dla dzieci, komórki lokatorskie, boksy na rowery oraz elementy małej architektury.

Co ważne, inwestycja powstaje zgodnie ze strategią DOM 2030, definiującą cele Grupy Dom Development w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W budynkach zastosujemy materiały prefabrykowane i z recyklingu, zadbamy o energooszczędne oświetlenie części wspólnych, a do nawadniania zieleni będziemy wykorzystywać deszczówkę. Co ważne, budynki będą przystosowane dla osób z niepełnosprawnością – podkreśla Agnieszka Zamojska.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2024 roku. Przyszli mieszkańcy będą mogli odebrać lokal w stanie deweloperskim lub skorzystać z możliwości wykończenia „pod klucz”. Inwestycja spełnia także wymogi Bezpiecznego Kredytu 2%, czyli rządowego programu dopłat do kredytów hipotecznych. Za projekt odpowiada wrocławska pracownia Odra Architekci, a głównym wykonawcą będzie firma Dom Construction z grupy Dom Development.