We Wrocławiu powstanie nowa inwestycja spod kreski AP Szczepaniak: pełna zieleni i eko-rozwiązań

Zielone patio na dziedzińcu z leżakami, nowe drzewa, krzewy i kwiaty, budki dla ptaków, energooszczędne oświetlenie LED, tester jakości powietrza, pojemniki do segregacji odpadów: to wszystko zaplanowano na mającym powstać we Wrocławiu osiedlu Le Vert. Jak wskazuje jego nazwa, oznaczająca "zielony" w języku francuskim, osiedle pełne będzie zieleni i eko-rozwiązań. Za projektem stoi biuro projektowe AP Szczepaniak.

REKLAMA

Polski oddział Bouygues Immobilier przygotowuje ósmą inwestycję mieszkaniową we Wrocławiu. Tym razem deweloper wybrał Pilczyce, gdzie u zbiegu ul. Pilczyckiej i Gosławickiej postawi Le Vert. Wyposaży to osiedle w ekologiczne rozwiązania.

Le Vert [fr. zielony] to 4-piętrowy budynek z dziedzińcem, zaprojektowany na rzucie dwóch przenikających się prostokątów i usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Zaplanowano w nim 83 mieszkania o wielkości od 30 do 85 mkw. Wśród nich są kawalerki, lokale 2-pokojowe, 3-pokojowe i 4-pokojowe. – ­ Do wyboru jest wiele różnych wariantów rozkładu wnętrz, aby jak najlepiej spełnić oczekiwania przyszłych mieszkańców – podkreśla Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. – Właśnie rozpoczęliśmy przedsprzedaż – informuje.

Do mieszkań na parterze przynależeć będą przestronne ogródki, a do pozostałych – tarasy narożne oraz balkony. Bryła budynku charakteryzuje się prostotą formy. Jej jedynym elementem ozdobnym są murowane balustrady balkonów wykończone okładziną klinkierową oraz stalowymi elementami. Kolor elewacji jest jasny i ciepły. Został dobrany tak, aby pasował do sąsiadującej zabudowy.

Le Vert zostanie wyposażone w ekologiczne rozwiązania: zielone patio z leżakami, nowe drzewa, krzewy i kwiaty, budki dla ptaków, energooszczędne oświetlenie LED, tester jakości powietrza i pojemniki do segregacji odpadów.

Tradycyjnie deweloper dużą uwagę poświęcił częściom wspólnym, zarówno tym wewnątrz, jak i na zewnątrz. W środku dominują jasne kolory, przełamane ciemnym odcieniem dużych płytek na posadzkach. Wrażenia elegancji nadaje dekoracyjne oświetlenie LED. W budynku będzie podziemny parking, a przed nim zewnętrze miejsca postojowe. Jednak największą atrakcją ma być zielona strefa relaksu na dziedzińcu, gdzie pojawią się leżaki i ławki wykonane z naturalnych materiałów – drewna i metalu. Teren wokół Le Vert ozdobią trawy, krzewy, kwiaty i nowo posadzone drzewa. Teren będzie ogrodzony.