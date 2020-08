We Wrocławiu powstanie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Rusza budowa Aquaparku na Brochowie

Za niecałe dwa lata na Brochowie stanie nowoczesny Aquapark. Nowy budynek to nie tylko basen, ale cały kompleks sportowo-rekreacyjny z kilkoma basenami, w tym sportowym i zewnętrznym, salami fitness oraz strefą saunarium i zewnętrzną siłownią. Nowa inwestycja obejmie teren o powierzchni 18 tys. mkw., z czego prawie 13 tys. mkw. zajmie zieleń. Projekt stworzyła Pracownia Projektowa Pion z Łodzi.

25 sierpnia odbyło się uroczyste przekazanie terenu pod inwestycję przy ulicy Polnej 10 we Wrocławiu. Przetarg wygrało Konsorcjum firm Mosty Łódź i PPUH Transcom sp. z o.o. Aquaparkiem na Brochowie będzie zarządzała spółka Wrocławski Park Wodny S.A. Koszt inwestycji szacowany jest na 35 milionów złotych.

W miejscu powstawania nowej inwestycji w latach 30. XX wieku funkcjonowało miejskie kąpielisko. Nowa inwestycja obejmie teren o powierzchni 18 tys. mkw., z czego prawie 13 tys. mkw. zajmie zieleń. Przy nowym obiekcie wykonawca zasadzi 35 drzew oraz prawie 600 mkw. krzewów i traw.

Przetarg obejmował zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem, obsługą komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu.

- Bardzo się cieszę, że budujemy kolejny obiekt na miarę naszych czasów i oczekiwań, a także niezwykle spójny z wrocławską racją stanu. To znaczy, obiekt kompletny i całoroczny – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Dla tych z żyłką sportową powstanie basen, w którym będą mogli pokonywać kolejne długości i poprawiać swoje osiągi. Będą też niecki do nauki pływania i rekreacji, atrakcje dla najmłodszych, plaża do wypoczynku oraz SPA i saunarium. We Wrocławiu nie zapominamy nigdy o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, dlatego w każdej części obiektu będzie to odczuwalne, od bezprogowych drzwi i przejść zaczynając, a na dźwigach umożliwiających korzystanie z obiektu kończąc. Zamierzenie jest takie, by latem ulgę przynosiło nam nie tylko pluskanie się w wodzie, ale też zieleń, która ma teren zdominować. Wreszcie będzie to inwestycja ekologiczna, wykorzystująca zieloną energię i oszczędna w prąd, czerpiąca energię z techniki solarnej. Czasem mówię, że Wrocław nie jest i zapewne nigdy nie będzie miastem skończonym, ale mam nadzieję, że takie obiekty jak powstający na Brochowie Aquapark będą nas do tego celu przybliżać – dodaje.

- Aquapark przy ulicy Borowskiej odwiedza rocznie prawie 2 miliony gości. Jesteśmy pewni, że drugi Aquapark również będzie się cieszył tak sporym zainteresowaniem – mówi z kolei Grzegorz Kaliszczak, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego.

Cztery strefy w jednym obiekcie

Nowy budynek to nie tylko basen, ale cały kompleks sportowo-rekreacyjny. Na pierwszym poziomie znajdą się 4 baseny wraz z infrastrukturą – szatniami, łazienkami, toaletami i punktem gastronomicznym. W strefie rekreacyjnej powstaną basen sportowy o wymiarach 25 x 14,5 m i głębokości od 1,3 – 1,8 m, basen do nauki pływania oraz basen z hydromasażem dla 12 osób, a także basen zewnętrzny.

Basen zewnętrzny będzie posiadał część brodzikową przeznaczoną dla najmłodszych. Wymiary tej niecki to 25 x 20 m, a jej głębokość wynosi od 0,3 do 1,35 m. Basen czynny będzie sezonowo. Odwiedzający będą mogli również skorzystać z punktu gastronomicznego z ogródkiem barowym.

Przed Aquaparkiem powstanie też parking o powierzchni 600 metrów kwadratowych z 5 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami i 44 stojakami rowerowymi.

Na pierwszym piętrze budynku powstanie część sportowo–wypoczynkowa, czyli sale fitness oraz strefa saunarium. W strefie sportowej powstaną dwie sale fitness, o które zabiegali mieszkańcy Brochowa. W jednej z nich będą prowadzone zajęcia fitness, w drugiej - jogi. Siłownia zewnętrzna, która aktualnie znajduje się na Polnej 10 zostanie przesunięta kilkanaście metrów dalej, tak aby nie kolidowała z budynkiem, ale była wciąż dostępna dla mieszkańców.

Na piętrze znajdzie się również strefa saunarium. W jej skład wchodzić będą dwie sauny fińskie, sauna parowa, dwa pokoje masażu oraz pomieszczenie do wypoczynku.