We Wrocławiu ruszyła budowa mikroapartamentów projektu AP Szczepaniak

Grupa By Made wybrała generalnego wykonawcę inwestycji Legnicka 60C. Tym samym ruszyły prace główne na terenie budowy kameralnego budynku zaprojektowanego przez architektów z pracowni AP Szczepaniak.

Legnicka 60C to kameralny i nowoczesny 7-piętrowy budynek z mikroapartamentami inwestycyjnymi o wielkości od 16 do 30 mkw. Znajdą się w nim także: recepcja, strefa do pracy zdalnej, restauracja oraz taras widokowy na dachu. Miejsca parkingowe powstaną natomiast przed budynkiem. Budowa rozpoczęła się w czerwcu.

Aktualnie trwają prace przy sieciach podziemnych i płycie fundamentowej, a także prace przygotowawcze do stanu zero, który powinien być gotowy za kilka tygodni, po czym rozpocznie się wykonywanie konstrukcji budynku. Budowa Legnickiej 60C potrwa do końca 2021 roku. Generalnym wykonawcą jest spółka Olejnik Inwestycje. Mikroapartamenty są traktowane jako: mieszkania, pokoje hotelowe, biura do pracy zdalnej, pracownie projektowe albo pokoje studenckie.

Autorami projektu, a jednocześnie inwestorami, są specjaliści z renomowanego biura AP Szczepaniak, którzy są współtwórcami sukcesu mikroapartamentów w Polsce. – Budynek i otoczenie zaprojektowaliśmy z dbałością o każdy szczegół. Zarówno elewacja, jak i wnętrze będą bardzo eleganckie. Forma i styl została dostosowana do funkcji obiektu – mówi Artur Szczepaniak, projektant główny.

Kilka lat temu architekci z AP Szczepaniak uczestniczyli w realizacji projektu Starter I – pierwszych mikroapartamentów w kraju. – Ideą tego projektu było stworzenie pierwszej na rynku ogólnopolskim oferty mikroapartamentów dedykowanych do szerokiego spektrum końcowych użytkowników – wyjaśnia Artur Szczepaniak. Od tego czasu zaprojektowali we Wrocławiu jeszcze cztery tego typu budynki. Legnicka 60C jest szóstym takim projektem w portfolio pracowni, która tylko w ubiegłym roku zdobyła kilka nagród w prestiżowych konkursach architektonicznych. – Przez kilka ostatnich lat rozwój rynku mikroapartamentów w Polsce przebiegał w szybkim tempie i możemy spodziewać się podobnej dynamiki w kolejnych latach – przewiduje Artur Szczepaniak.