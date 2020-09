We Wrocławiu ściany kamienic ożyją obrazami

Już w sobotę, 19 września, podczas drugiej edycji Kinomuralu, na 5 ścianach kamienic wrocławskiego Nadodrza zobaczymy prawie 90 prac 49 artystów z 16 krajów.

We Wrocławiu ruchome murale zaprezentują twórcy z całego globu – od USA i Kanady, przez Meksyk, Wenezuelę, Chiny, Koreę Południową i Japonię, po artystów z krajów europejskich, takich jak Francja, Włochy, Finlandia, Niemcy, Węgry, Szwajcaria, Białoruś, Ukraina czy Polska. – W tym roku pokażemy pełen przekrój przez różne rodzaje animacji, które rozbudzą najbardziej uśpioną wyobraźnię. Raz będzie to gra kolorem i kształtem, innym razem animacja 3D, którą wyświetlimy po raz pierwszy. Wrażenie trójwymiarowości sprawi, że będziemy dosłownie „pochłonięci przez ścianę”, przeniesiemy się na chwilę do innego świata – mówi Piotr Bartos, dyrektor artystyczny Kinomuralu.

Audiowizualny mikrokosmos na Nadodrzu

Wśród twórców, których prace zobaczymy, jest Peter Burr, nowojorski artysta z Brooklynu. Zaprezentuje piękną w swej prostocie animację komputerową przypominającą czasy świetności Commodore C64. Burr opowie historię o człowieku, który spadając wykonuje ewolucje, dzięki którym bohater staje się lekki jak ptak. Fanów abstrakcyjnych obrazów ucieszą prace meksykańskiego twórcy Esstro9 [E9]. Wenezuelska artystka Maria Constanza Ferreira zaprosi do przepięknego świata widzianego pod mikroskopem, zaś Rosjanin, Sasha Svirsky, podaruje widzom trochę dobrego humoru. Z kolei Jacke Fried, który ma na koncie m.in. zlecenia dla Netflixa, pokaże rozbudowane animacje rysunkowe, dla których punktem wyjścia będzie ludzka twarz. Fried tworzy swoje psychodeliczne obrazy z zastosowaniem atramentu, korektora, a nawet kawy. – Wszystkie prezentowane przez nas prace tworzą razem fascynujący audiowizualny mikrokosmos – tłumaczy Bartek Bartos, pomysłodawca Kinomuralu. – Powołaliśmy do życia zupełnie nowe medium dla prezentacji sztuki z całego świata. Na wielki ekran ściany przenosimy dzieła, które często funkcjonowały wyłącznie w internecie – dodaje. Swoje prace zaprezentują także młodzi twórcy z dwóch uczelni artystycznych – Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz amerykańskiej School of the Art Institute of Chicago.

Dobranocka i projekt specjalny

W tym roku w programie znalazła się nowa sekcja – tuż po zmroku (od 19:30 do 20:00) na ścianie przy Paulińskiej 16 pojawi się „Dobranocka”, czyli ruchome murale dla najmłodszych. Prócz kinomurali artystów z całego świata na Nadodrzu zobaczymy także „Mleczne Medium” – zjawiskową instalację audiowizualną wrocławskiego kolektywu KinoManual. W kameralnym podwórku przy Paulińskiej 12 (od 21:00 do 22:00) w towarzystwie muzyki na żywo podziwiać będziemy obrazy z analogowych i cyfrowych projektorów. Autorzy projektu – Aga Jarząb i Maciek Bączyk – wspólnie tworzą filmy i obiekty korespondujące z bogatą tradycją ruchomych obrazów, sztuki kinetycznej i kina eksperymentalnego.