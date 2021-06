We Wrocławiu stanie bryła biurowo-hotelowa autorstwa APA Wojciechowski

Przy ul. Bolkowskiej we Wrocławiu powstanie inwestycja B10, w ramach której znajdzie się biurowiec i hotel. Projekt stworzyła pracownia APA Wojciechowski.

Vastint Poland powierzył realizację zespołu budynków biurowo-hotelowych B10 we Wrocławiu firmie Mostostal Warszawa.

Biurowiec będzie miał powierzchni użytkowej ok. 14 500 mkw.

Budynek hotelowy, o powierzchni najmu ok. 5 500 mkw., pomieści 116 pokoi.

Generalny wykonawca planuje natychmiastowe rozpoczęcie prac budowlanych, które potrwają 18 miesięcy.

Zakończenie inwestycji przewidziano w grudniu 2022 r.

- Vastint rozpoczyna realizację kolejnego projektu we Wrocławiu. Najnowsza inwestycja jest swoistą kontynuacją oddanego do użytku w 2019 r. kompleksu Business Garden. Liczymy, że powierzenie prac budowlanych doświadczonej firmie jaką jest spółka Mostostal przełoży się na terminowe zakończenie kontraktu oraz oczekiwany wysoki standard budynków - mówi Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

B10 powstanie na działce o powierzchni ok. 1 ha, zlokalizowanej na wprost stacji kolejowej Mikołajów i mającej dostęp do ul. Legnickiej. Planowana inwestycja będzie obejmowała budowę sześciokondygnacyjnego budynku biurowego, podobnej wysokości hotelu na wynajem długoterminowy oraz garaży podziemnych, które pomieszczą w sumie 337 miejsc parkingowych. Dodatkowo, wokół projektu zostanie poprawiona infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa. Za budowę odpowiada firma Mostostal.

Jak będzie wyglądała inwestycja B10?

Biurowiec o szklanej fasadzie został zaprojektowany jako obiekt modułowy w kształcie litery H, nawiązujący bezpośrednio do budynków sąsiadującego kompleksu Business Garden. W obiekcie będą funkcjonować dwa wejścia – główne, położone od strony drogi wewnętrznej oraz dodatkowe, które będzie zapewniało bezpośredni dostęp od strony hotelu. Biurowiec, o powierzchni użytkowej ok. 14 500 mkw, oferuje elastyczną w aranżacji i dobrze doświetloną przestrzeń typu „open-space”, którą można swobodnie dzielić na mniejsze moduły.

Natomiast budynek hotelowy, o powierzchni najmu ok. 5 500 mkw, pomieści 116 pokoi, które będzie można rezerwować na dłuższy pobyt, recepcję oraz małą restaurację. Będzie on zarządzany przez spółkę Hotel Co51, należącą do Grupy Vastint. Pomiędzy biurowcem a hotelem zaplanowano szeroki dziedziniec, pozostawiający dużo miejsca dla pracujących tam osób, gości i przechodniów.

- Projektując zespół budynków B10 staraliśmy się tak zakomponować bryły i zaprojektować zieleń oraz przestrzenie otwarte, by powiązania z Business Garden były dla oglądającego oczywiste. Nie jest to jednak proste powielenie schematu. Nowa funkcja - hotel - oraz udoskonalone rozwiązania urozmaicą architekturę nowej zabudowy - komentuje Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski.