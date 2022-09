We wrocławskim Pałacu Hatzfeldów powstanie hotel Autograph Collection od sieci Marriott

Pałac Hatzfeldów we Wrocławiu dostanie drugie życie. Deweloper Rafin, będący właścicielem obiektu, podpisał umowę z siecią Marriott International. W zabytkowym budynku powstanie hotel marki Autograph Collection z segmentu premium.

Od momentu zakupu Pałacu Hatzfeldów było wiadomo, że obiekt odzyska swój dawny, historyczny blask. Firma Rafin ma w swoim portfolio rewitalizacje kilku zabytkowych obiektów, a w koncepcji przetargowej postawiła właśnie na odtworzenie tak istotnego dla okolic wrocławskiego Rynku zabytku.

Ostatnie 9 miesięcy spółka Rafin poświęciła na dokładną analizę marek hotelowych z segmentu premium celem wyboru tej jednej wyjątkowej do dalszej współpracy. Wybór marki – w tym przypadku – oznacza dopiero początek szerokiego zakresu prac projektowych i designerskich.

- Odwiedzaliśmy najlepsze hotele w Berlinie, Londynie i innych europejskich miastach i właśnie Autograph Collection wywarł na nas największe wrażenie. Nie chodzi tylko o poziom wykończenia, segment premium, wszechobecny luksus czy standard obsługi – bo te atrybuty odnaleźć można w wielu obiektach tej klasy - ale indywidualne przygotowanie autorskiego projektu hotelu w odniesieniu do jego wartości historycznej, w myśl idei Autograph Collection: Exactly like nothing else ” – podkreśla Grzegorz Rojek, prezes spółki Cohm należącej do grupy kapitałowej inwestora, odpowiedzialny za zarządzanie obiektami hotelowymi w portfolio wrocławskiego dewelopera.