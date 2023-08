Węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej za 250 mln zł. Rusza przetarg

Pełen zieleni, zintegrowany z miastem, o nienachalnej architekturze - taki ma być kompleks przesiadkowy w Bielsku-Białej. Właśnie ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.

Bielsko-Biała chce wybudować miejsce obsługi podróżnych, które umożliwi płynne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu.

Komunalny Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Ma być gotowa w kilkanaście miesięcy.

Węzeł przesiadkowy ma powstać w sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego Bielsko-Biała Główna, po wschodniej stronie torów.

Szacowany koszt inwestycji, to ok. 250 mln zł.

Od kilku lat Miasto Bielsko-Biała skupia swoje wysiłki na stworzeniu kompleksowego miejsca obsługi podróżnych, które umożliwi płynne przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu. W odpowiedzi na te potrzeby, wytypowano optymalne tereny w sąsiedztwie dworca PKP, gdzie planowana jest realizacja nowego zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Miejski Zarząd Dróg opracował koncepcję zintegrowanego węzła przesiadkowego, która stanowi fundament dalszych prac nad szczegółową dokumentacją projektową. W skład koncepcji wchodzi budowa nowoczesnego dworca, który zapewni obsługę pasażerów, a także pełnić będzie rolę centrum zarządzania węzłem przesiadkowym i sterowaniem ruchu. Lokalizacja budynku wraz z peronami autobusowymi została zaplanowana od strony ulicy Podwale. Istotnym elementem jest również planowane połączenie drogowe z północną śródmiejską obwodnicą miasta. Nad peronami autobusowymi przewidziano wielopoziomowy parking dla samochodów osobowych.

W ramach projektu, planuje się także przebudowę przedpola istniejącego dworca PKP, celem stworzenia funkcjonalnego połączenia centrum przesiadkowego z siecią dróg. To połączenie będzie zapewnione poprzez budowę dwóch rond turbinowych w ciągu ul. Warszawskiej wraz z zatokami autobusowymi, umożliwiającymi płynny ruch komunikacji publicznej. Nowa zadaszona kładka, wyposażona w windy i ruchome schody, będzie stanowić połączenie między przedpolem a nowym budynkiem dworcowym.

Głównym celem inwestycji jest zintegrowanie wszystkich rodzajów transportu publicznego w jednym miejscu, umożliwiając płynne przesiadki dla pasażerów. Projekt uwzględnia również dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez instalację wind i innych ułatwień. Dodatkowo, inwestycja uwzględnia konieczność dostosowania do potrzeb rowerzystów, biorąc pod uwagę przecinanie się dwóch głównych tras rowerowych w tym miejscu.

Obecnie ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Przewiduje się, że cały ten proces potrwa 430 dni. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę dworca autobusowego, nowych przystanków komunikacji miejskiej oraz stacji ładowania autobusów elektrycznych, przebudowę układu drogowego, , a także liczne udogodnienia dla rowerzystów. Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej to innowacyjny projekt, który wpisuje się w dążenia miasta do poprawy jakości transportu publicznego oraz tworzenia przyjaznej przestrzeni dla podróżnych. Projekt ten przyczyni się do zwiększenia komfortu podróży mieszkańców i turystów oraz poprawy dostępności dla wszystkich grup społecznych.