Wiadomo, jak będzie wyglądał terminal i dworzec kolejowy CPK

Projekt CPK przeszedł z fazy planowania do projektowania i budowy. Zaawansowane prace projektowe dla terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego prowadzi dla CPK jako master architekt brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Gotowy jest projekt koncepcyjny, trwają prace nad budowlanym.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprezentowała koncepcję architektoniczną nowego lotniska przesiadkowego.

Wiadomo, jak będzie wyglądał terminal pasażerski, czyli „serce CPK”, a także ściśle zintegrowana z nim główna stacja kolejowa i węzeł przesiadkowy.

Koncepcję przygotowało brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał już decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego.



Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r.

Przyjęcie przez CPK koncepcji architektonicznej lotniska, przygotowanej przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, oznacza przejście do kolejnego etapu, czyli opracowania projektu budowlanego. Spółka dotrzymała zobowiązań z listopada ubiegłego roku, kiedy zawarła umowę z Master Architektem.

W ubiegłym roku, w Święto Niepodległości, rozpoczęliśmy projektowanie terminala pasażerskiego i dworca kolejowego CPK. Od tego czasu pracowaliśmy intensywnie w zespole 250 projektantów i ekspertów, przygotowując koncepcję architektoniczną. Od dzisiaj już wiemy, jak będzie wyglądał terminal, czyli serce CPK i lotnicza brama na świat, a dla przylatujących pierwsze doświadczenie związane z naszym krajem. Pokazujemy też pierwszą stację kolejową tak blisko zintegrowaną z portem lotniczym – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Atrium sercem lotniska

Centralnym elementem multimodalnego węzła CPK będzie atrium, które pod jednym dachem w kształcie „diamentu” połączy przestrzeń przesiadkową dla pasażerów lotniska, dworca kolejowego i autobusowego. Atrium to swoisty przestronny „przedpokój portu lotniczego”. Spotka się tu większość pasażerów niezależnie od środka transportu, którym dotrą na lotnisko.

Koncepcja architektoniczna lotniska przygotowana przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, fot. mat. prasowe CPK

Atrium znajduje się przed kontrolą bezpieczeństwa, co oznacza, że będzie dostępne dla wszystkich. Może być również atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu dla pracowników i gości pobliskiego Airport City, czyli części hotelowej, biurowej i handlowej. Często terminale lotniskowe „odpychają” pieszych, ponieważ bardzo trudno do nich dotrzeć. W przypadku CPK będzie inaczej: projektowane rozwiązanie zachęci przechodnia i gościa Airport City do wejścia do części komercyjnej.

Nasz projekt CPK koncentruje się na pasażerach. Naszą ambicją jest stworzenie dostępnego i czytelnego budynku, który poprawi wrażenia z podróży. Minimalna liczba zmian poziomów i duża rozpiętość konstrukcyjna tworzą wyraźne powiązania widokowe: od strony podjazdu do terminalu w kierunku płyty lotniska, co sprawia, że orientacja jest niezwykle łatwa. Sklepiony dach wypełnia przestrzeń światłem i prowadzi pasażerów przez budynek, kierując ich do miejsc docelowych. Łącząc trzy rodzaje transportu w jednym miejscu, integruje nową stację, która jest częścią krajowego systemu Kolei Dużych Prędkości. Wierzymy, że CPK całkowicie zmieni sposób, w jaki ludzie podróżują po Polsce, a także stanie się nową, potężną bramą do Europy i reszty świata – przekonuje Grnt Brooker, Head of Studio, Foster + Partners.





Dwupoziomowy terminal pasażerski

Terminal pasażerski lotniska, który zajmie powierzchnię ok. 400 tys. mkw. będzie zlokalizowany na dwóch poziomach. Przyloty i kontrola bezpieczeństwa znajdą się zarówno w strefie Schengen, jak też Non-Schengen. Dalej pasażerowie Non-Schengen przemieszczą się na poziom, na którym znajdzie się osobna część terminala, restauracje, sklepy itd.

Koncepcja architektoniczna lotniska przygotowana przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold, fot. mat. prasowe CPK

Terminal będzie połączony bezpośrednio z czterema modułowymi pirsami, czyli przedłużoną częścią terminala pasażerskiego (z możliwością rozbudowy w przyszłości, kiedy pojawi się takie zapotrzebowanie rynkowe). We wszystkich strefach terminala pasażerowie będą mieli do dyspozycji dwukierunkowe ruchome chodniki, co pozwoli zminimalizować czas przesiadek i podwyższy standard obsługi.

Oprócz tradycyjnych punktów do odprawy (check-in) terminal będzie wyposażony w samoobsługowe stanowiska tzw. self-bag drop i kioski z możliwością obsługi biometrycznej. Kontrola bezpieczeństwa i dokumentów ma być prowadzona m.in. przy pomocy skanerów CT, które odwzorowują trójwymiarowy obraz bagażu, i automatycznych bramek. Projektant przewiduje zastosowanie najnowszych rozwiązań w ramach systemu transportu i skanowania bagażu, w tym na potrzeby szybkiej obsługi bagażu transferowego.

Dworzec kolejowy zintegrowany z lotniskiem

Dworzec kolejowy obsłuży lotnisko, ale będzie też pełnić rolę ogólnokrajowego węzła transportowego, integrując połączenia kolejowe z głównych miast w Polsce. Dworzec kolejowy CPK to 6 podziemnych peronów (12 torów) obsługujących pociągi regionalne i dalekobieżne. Perony będą zadaszone w taki sposób, że da się wygodnie dotrzeć suchą stopą do dworca, który znajdzie się w atrium po północnej stronie terminalu i będzie z nim połączony.

Z dworca kolejowego pasażerowie otrzymają dogodne przejście do dworca autobusowego i Airport City. Węzeł zostanie wyposażony w zatoki autobusowe, poczekalnie z kasami biletowymi, a także obiekty handlowe. W pobliżu dworca autobusowego inwestor przewiduje hotele, które będą pierwszymi zabudowaniami Airport City.

Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

Zielone światło dla budowy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności pozwolenia na budowę.

Nasza inwestycja spełnia krajowe i europejskie standardy środowiskowe. Cieszymy się, że nasza praca została pozytywnie oceniona przez RDOŚ – komentuje decyzję RDOŚ Mikołaj Wild.

Decyzja środowiskowa obejmuje m.in. terminal pasażerski, budynki i obiekty wspierające funkcjonowanie lotniska, wieżę kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także infrastrukturę towarzyszącą, np. hotele, budynki komercyjne oraz parkingi. Jej otrzymanie umożliwia inwestorowi dodatkowo m.in. usuwanie drzew i krzewów, prowadzenie prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich.

Decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Warszawie oznacza zielone światło dla budowy CPK w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie projektu w sposób optymalny dla regionu. Jeszcze w lipcu możliwe jest uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę – zaznacza wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Raport środowiskowy dla CPK, przekazany do RDOŚ w październiku 2022 r., był podstawą wniosku o decyzję i liczył ok. 20 tys. stron wraz z załącznikami. Opracowanie to efekt kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych zespołu m.in.: botaników, ichtiologów, ornitologów, herpetologów, chiropterologów, akustyków, geodetów i geologów. Decyzja środowiskowa ma ponad 350 stron.

Swoje uwagi do raportu w ramach udziału społeczeństwa mogli zgłaszać obywatele. W efekcie do RDOŚ w Warszawie wpłynęło kilkaset zgłoszeń – łącznie ponad tysiąc pytań i wniosków, do których Regionalny Dyrektor odniósł się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.