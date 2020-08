Wiadukt w Mielcu do remontu

W ramach projektu modernizacji odcinka Mielec–Padew Narodowa uwzględniony zostanie wiadukt nad linią kolejową nr 25 i nad ulicą Sienkiewicza. To być nie może nie koniec remontów, czynione są bowiem starania, aby wyremontować również dworzec w Mielcu.

Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podtrzymują dobrą współpracę przy modernizacji linii Mielec–Dębica nr 25. Kontynuowane są prace na odcinku Dębica-Mielec. Wkrótce zakończą się ostateczne przygotowanie dokumentacji na modernizację odcinka linii od Mielca do Padwi Narodowej z RPO woj., podkarpackiego. Szacunkowa wartość prac na odcinku Mielec–Padew to ok. 160 mln zł.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą mogły liczyć na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

W ramach projektu modernizacji odcinka Mielec–Padew Narodowa uwzględniony zostanie wiadukt nad linią kolejową nr 25 i nad ulicą Sienkiewicza. Jego budowa będzie zatem możliwa dzięki montażowi finansowemu ze środków RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (czyli funduszy europejskich) oraz samorządów.

- Już korzystamy z efektów Krajowego Programu Kolejowego, sprawnie realizujemy rozpoczęte inwestycje i ogłaszamy przetargi na nowe ważne społecznie projekty. Przykładem jest trasa z Mielca do Dębicy, na której we wrześniu kończy się kolejny etap prac, a efektywna współpraca Polskich Linii Kolejowych z samorządem pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności w komunikacji kolejowej i drogowej – powiedział prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

- Wszędzie tam gdzie udaje się skonstruować dobry montaż finansowy powstają duże inwestycje tak potrzebne mieszkańcom. Mamy dziś same dobre wiadomości. Wkrótce rusza dalsza część modernizacji linii nr 25 i jej elementem będzie budowa wiaduktu. O możliwych scenariuszach dotyczących wiaduktu rozmawialiśmy bardzo długo, szukaliśmy optymalnego rozwiązania z udziałem budżetu państwa, magistratu, starostwa i PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Ujęcie wiaduktu do modernizacji i finansowanie go z RPO to bardzo dobra propozycja. Przypomnę, że zaangażowanie PLK będzie w ten sposób większe niż ubiegłoroczna deklaracja podczas podpisania listu intencyjnego – dodał marszałek Władysław Ortyl.

- Mielczanie bardzo interesują się przebiegiem remontu linii kolejowej, co potwierdza, zasadność tej inwestycji. Mamy deklarację, że to nie koniec remontów. Na linię wrócą pociągi pasażerskie. Czynimy starania, aby możliwy była renowacja naszego dworca. Jest duża szansa, że przy poszerzeniu Programu Inwestycji Dworcowych znajdzie się w nim dworzec w Mielcu - dodał poseł Fryderyk Kapinos.

Modernizacja odcinka linii Mielec–Dębica nr 25 wchodzi w ostatnią fazę. Budowane jest przejście podziemne, które zastąpi kładkę w okolicach dworca kolejowego. Obiekt zapewni dojście do nowego peronu wyspowego. Przejście będzie wyposażone w trzy windy. Zapewniony będzie dogodny dostęp do pociągów dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zaplanowano także w okolicy stacji (tzw. ślimaka) drugie przejście pod torami.