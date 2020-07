Wiaty przystankowe zabezpieczone przed wirusami

Firma Budotechnika, na bazie umowy z Lumichem będzie pokrywać wytwarzane obiekty użyteczności publicznej powłoką TitanSolid, zabezpieczającą w trwały i bezpieczny sposób przed wirusami, bakteriami, grzybami i pleśniami. W pierwszej kolejności rozwiązanie to zostanie zastosowane w toaletach publicznych, a następnie w wiatach przystankowych.

TitanSolid to rozwiązanie oparte na recepturze wykorzystującej nanocząsteczki dwutlenku tytanu. Tworzy on na pokrytych powierzchniach system powłok fotokatalitycznych o właściwościach przeciwwirusowych i antybakteryjnych. Naturalnie likwidują one wirusy, bakterie, grzyby i inne drobnoustroje, zmieniając je - w zachodzącym pod wpływem światła procesie utleniania - w dwutlenek węgla, wodę i proste jony nieorganiczne. W rezultacie powierzchnia pozostaje niemal sterylna, a cały proces jest w pełni bezpieczny dla zdrowia i środowiska.

Mała architektura miejska, a w szczególności toalety publiczne oraz wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą należą do grupy niezwykle ważnych oraz popularnych miejsc w przestrzeni publicznej. Każdego dnia korzystają z nich miliony Polek i Polaków. W dobie pandemii koronawirusa dbałość o ich stały oraz odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa higienicznego stanowi wyzwanie, któremu sprostać muszą polskie miasta i gminy.

- Jako firma z największym doświadczeniem w sektorze małej architektury miejskiej w Polsce dużą wagę przykładamy do kwestii bezpieczeństwa użytkowania oferowanych przez Budotechnikę mebli miejskich. Po wykonaniu wnikliwej analizy dostępnych na rynku form dezynfekcji jesteśmy przekonani, że toalety publiczne oraz wiaty przystankowe zabezpieczone powłoką TitanSolid zyskają najlepszą możliwą ochronę przed wirusami pod względem skuteczności, trwałości oraz czasu oddziaływania – podkreśla Katarzyna Mazur-Chytra, dyrektor zarządzający Budotechniki.