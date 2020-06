Więcej wody w zabytkowym Parku Przymorze

Jak informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, woda ze zbiornika retencyjnego Orłowska rozleje się na zielone tereny Parku Przymorze. To ratunek dla rosnących tam zabytkowych drzew, ale też pewnego rodzaju eksperyment: nie wiadomo, czy woda wsiąknie w glebę w ciągu kilku godzin czy pozostanie tam na dłużej.

W wyniku zmian klimatu intensywnie zmienia się charakter opadów – coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi deszczami nawalnymi lub bardzo długimi okresami suszy, co negatywnie wpływa na utrzymanie miejskiej zieleni. Nie są to korzystne okoliczności dla zabytkowego drzewostanu znajdującego się wokół nieistniejącego już stawu w Parku Przymorze. Ze względu na bliskość infrastruktury odwodnieniowej, w ramach współpracy jednostek miejskich ze zbiornika retencyjnego nr 2 zlokalizowanego na Potoku Oliwskim przepompowywana jest woda do nieistniejącego stawu.

Od kiedy staw jest suchy? Przekazy są różne. Jedni mówią, że woda w nim była po raz ostatni w okresie między wojennym, inni zaś, że w latach 70 XX wieku.

Jak długo woda się utrzyma w stawie? To pewnego rodzaju eksperyment. Nie wiadomo jak zachowa się gleba więc trudno powiedzieć. Z uwagi na fakt, że kiedyś woda tu była można sądzić, że nie wsiąknie w ciągu kilkunastu godzin, a utrzyma się kilka tygodni.

Pewne jest, że ten eksperyment poprawi nawodnienie parku, a w efekcie korzystnie wpłynie na roślinność parkową i stan zdrowotny drzewostanu.

Teren Parku Przymorze jest wpisany do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Jego historia sięga II połowy XVIII wieku. Wtedy to Friedrich Ehler, burmistrz Gdańska i zarazem właściciel posiadłości „Konradshammer”, założył ogród, na terenie którego mieścił się dwór i zespół młynów. Na przełomie XIX i XX wieku Park został przebudowany w stylu barokowym. Jego cechy, szczególnie pozostałości po dawnych układach wodnych w formie zabytkowych fos, zachowały się do dziś. Uzupełniono drzewostan, utworzono żwirowe alejki spacerowe i odtworzono zasypane fosy (zniszczone w 1965 roku podczas budowy osiedla), które zasilały potok (obecnie pozostają suche).

Największym skarbem tego terenu jest zabytkowy drzewostan, który można podziwiać, podążając wytyczoną ścieżką dendrologiczną. W jego skład wchodzą takie gatunki jak: dąb szypułkowaty, dąb czerwony, sosna wejmutka, sosna czarna, sosna pospolita, daglezja zielona, a także kasztanowce i robinie.

Zbiornik Orłowska, z którego pompowana jest woda do nieistniejącego stawu, zasilany jest Potokiem Oliwskim.