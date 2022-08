Więcej zieleni w Warszawie. Sprawdzamy, gdzie zazieleni się w stolicy

Siedem nowych parków kieszonkowych powstanie w Warszawie. Jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli wypocząć w sześciu z nich.

Większość z nich to projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Jeden park zostanie stworzony dzięki firmie InPost w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy.

ZZW zrealizuje także deptak wśród zieleni – między jezdniami przy ul. Kasprowicza na Bielanach.

Nowe parki kieszonkowe powstaną:

na Bielanach – przy ul. Reymonta, Broniewskiego i Wólczyńskiej

na Pradze-Południe na skrzyżowaniu ul. Fieldorfa i Bora-Komorowskiego

na Pradze-Północ przy ul. Zamoyskiego

na Ursynowie przy al. KEN

na Mokotowie przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej i Balonowej

Ponadto na Bielanach przy ul. Kasprowicza (od ul. Lisowskiej do ul. Podczaszyńskiego) między jezdniami powstaną nowe alejki wśród zieleni, również w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Będzie można tu odpocząć na nowych ławkach.

Wizualizacja parku na Mokotowie przy skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Balonowej. Realizacja w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy, mat. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Parki kieszonkowe jeszcze w tym roku

Z 6 parków kieszonkowych mieszkańcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku. Realizacja parku przy skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Nocznickiego na Bielanach musi zostać przesunięta na przyszły rok z powodu inwestycji realizowanej przez MPWiK przy tej ulicy. Trwa jednak etap projektowania i uzgadniania, by wykonawca mógł rozpocząć budowę skweru tuż po zakończeniu robót.

Mieszkańcy chcą zieleni

Parki kieszonkowe cieszą się dużą popularnością. Na jeden z projektów z budżetu obywatelskiego, który realizujemy w tym roku pn. „Pocket parki dla Warszawy”, zagłosowało ponad 11 tys. mieszkańców! Parki kieszonkowe umożliwiają mieszkańcom odpoczynek wśród zieleni oraz ułatwiają poruszanie się po mieście – lokalizacje „pocket parków” to miejsca komunikacyjne i tranzytowe.

Parki będą zajmować powierzchnię od ok. 400 m2 do ponad 2 tys. m2. We wszystkich lokalizacjach, oprócz wygodnych ciągów pieszych, przewidzieliśmy nowe trawniki, nasadzenia drzew oraz tysięcy krzewów, bylin i roślin cebulowych. Będą tam również elementy małej architektury – ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Pamiętamy o tym, by tereny parków były dostępne dla wszystkich mieszkańców. Rośliny są tak dobierane, by parki zachowały walory przyrodnicze przez cały rok. Ptaki mogą znaleźć schronienie w krzewach (np. tawułach, śnieguliczkach i różach okrywowych). Bogaty dobór roślin zapewnia również pożywienie dla zapylaczy. Stawiamy hotele dla owadów i montujemy karmniki. Estetykę parków wzbogacają głazy narzutowe, pieńki czy kule ozdobne, które mogą służyć jako element zabaw czy dodatkowe siedziska.

Parki kieszonkowe na Bemowie i Mokotowie

W tym roku powstały już dwa nowe parki kieszonkowe – w ramach naszej realizacji projektów z budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mogą odpocząć w enklawach zieleni na Bemowie u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Wrocławskiej oraz na Mokotowie między ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE. Znajdziecie tam nie tylko standardową małą architekturę – na Bemowie patrząc na kwitnące rośliny możecie odpocząć na ławce bujanej, a na Mokotowie – na hamakach.

Park kieszonkowy na Mokotowie przy rondzie Unii Europejskiej, mat. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Parki kieszonkowe realizują firmy: AG-Complex, KĘPKA Architektura Krajobrazu i Baobab Brandys Sp. z o.o.

Za projekty odpowiadają: Urszula Michalska (AG-Complex – Kształtownia.pl Urszula Michalska) i Anna Misierewicz (KĘPKA Architektura Krajobrazu), Maciej Sikorski (LS-Project).