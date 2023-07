Wiecha na budowie łódzkiej inwestycji

Jeszcze w tym roku ma zostać ukończona inwestycja Art Modern w Łodzi.

Na budowie III etapu osiedla Art Modern w Łodzi zawisła wiecha.

Projekt wraca do korzeni Łodzi – jej industrialnej i modernistycznej tożsamości, korzystając z założeń szkoły Bauhausu.

Zakończenie budowy przewidziano na IV kwartał 2023.

Kameralna zabudowa, stworzona w duchu najlepszych założeń modernizmu, łącząca komfort i sprawdzone rozwiązania oraz funkcjonalności sprzyjające tworzeniu relacji. Do tego ludzka skala osiedla, zieleń i powrót do industrialnej tożsamości Łodzi.

Tworzymy miejsce sąsiedzkie, w którym stawiamy na proste, a jednocześnie skuteczne pomysły. Kreujemy przestrzeń, która w wielkomiejskiej tkance będzie prawdziwie dobrym miejscem do życia – mówi Michał Styś, prezes OPG Property Professionals, twórca osiedla Art Modern i zapowiada, że inwestycja zostanie ukończona jeszcze w tym roku.

Art Modern, usytuowane u zbiegu ulic Wróblewskiego i Wólczańskiej, to jak podkreśla deweloper, coś więcej niż kolejne osiedle na mapie miasta, co udowodniły wcześniejsze, oddane już etapy inwestycji, bo pierwsze mieszkania sprzedały się w rekordowo krótkim czasie. To miejsce, które łączy spokój życia na przedmieściach z dostępem do ścisłego centrum. Projekt wraca też do korzeni Łodzi – jej industrialnej i modernistycznej tożsamości, korzystając z założeń szkoły Bauhausu.

Jeszcze w tym roku ma zostać ukończona inwestycja Art Modern w Łodzi. fot. mat. prasowe

OPG Property Professionals po raz kolejny wykonało świetną pracę. Stworzyło osiedle, które jest nie tylko zbiorem domów i mieszkań. Jest dobrą przestrzenią do życia, dającą warunki rozwoju lokalnej społeczności, cieszącej się atmosferą kameralnego osiedla – mówi Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Art Modern pokazuje, że można myśleć o mieście w sposób nowoczesny, nie odcinając się od tradycji i historii. Silne nawiązania do modernizmu i awangardowej tożsamości Łodzi widoczne są tu na każdym kroku.

Przebudowa starej elektrowni i tradycje Bauhausu

Na trzeci etap osiedla, położony bliżej ulicy Skrzywana, składa się 106 mieszkań i apartamentów o powierzchni od 25 mkw do 104 mkw oraz 5 lokali usługowych. Do dyspozycji mieszkańców będzie też ponad 100 miejsc parkingowych, usytuowanych w podziemnej hali garażowej, w częściowo zadaszonym parkingu naziemnym oraz na zewnątrz przy budynku.

Równocześnie z budynkiem od Skrzywana, trwa przebudowa pochodzącej z XIX w. starej elektrowni, będącej pozostałością po zakładach włókienniczych Karla Gottlieba Sängera, Karola Weilego i Stanisława Landaua. Po renowacji zabytkowej tkanki tego gmachu powstanie tam Modern Loft – 12 klimatycznych apartamentów o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie pomieszczeń, które będą łączyć industrialny design ze współczesnymi udogodnieniami Smart Home.

Od samego początku postawiliśmy sobie ambitny cel stworzenia osiedla, które odwołując się do dziedzictwa Łodzi, będzie spełniało najwyższe standardy jakości, komfortu, estetyki i nowoczesnego myślenia o miastach przyszłości. Naszym celem było stworzenie miejsca, w którym wszyscy mieszkańcy będą się dobrze czuli. – wyjaśnia Michał Styś, prezes OPG Property Professionals. – Dlatego sięgamy po najlepsze rozwiązania modernizmu, adaptując je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Art Modern odwołuje się do tradycji szkoły Bauhausu. Wszystkie mieszkania są w pełni rozkładowe i wyposażone w balkon, taras lub własny ogródek. W większości lokali da się zaś wydzielić garderobę, która pomoże uporządkować domową przestrzeń.

W nowoczesnym myśleniu o mieście nie może zabraknąć otwartych przestrzeni zielonych. Dlatego na uwagę zasługuje zachowany przez dewelopera stary park kasztanowców, położony na terenie dawnych zakładów włókienniczych.

Art Modern to kolejny po OFF Piotrkowska Center, Teal Office, Sepia Office i Orange Plaza, projekt tego inwestora w Łodzi. OPG Property Professionals to grupa zajmująca się doradztwem strategicznym, zarządzaniem aktywami, komercjalizacją nieruchomości i pośrednictwem najmu oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi na wszystkich etapach ich realizacji.