Wiekowa kamienica w Bydgoszczy odzyska dawny blask

Trwa remont wiekowej kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 4. To już kolejny budynek, którego estetyczna elewacja będzie zdobić północna pierzeję odnawianej ulicy. Na ten rok zaplanowana została również wymiana chodników po stronie południowej.

Budynek wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku na planie zbliżonym do litery „L”. Skrajne części są nieznacznie wysunięte – mają formę ryzalitów. Kamienica liczy 3 kondygnacje, pełni funkcję mieszkalną. Podobnie jak wiele sąsiednich budynków w tej części Okola górne partie są wyłożone licowaną cegłą. W boniowanym parterze umieszczono bramę wjazdową. Elewację zdobią eleganckie naczółki, szczególnie na wysokości piętra, gzymsy i konsole pod linia dachu. Wzdłuż budynku zachował się tak zwany „przedogródek” pielęgnowany przez mieszkańców.

W tym roku ruszyć mają także prace przy nowych chodnikach po południowej stronie ul. Nowogrodzkiej oraz na końcowym odcinku ul. Kanałowej, biegnącym do bulwaru Sebastiana Malinowskiego. Ułożone zostaną nowe płyty chodnikowe w historyczny wzór karo. To rozwiązanie wypracowane m.in. z Radą ds. Estetyki Miasta. Przed wejściem do kościoła św. Wojciecha dołożona zostanie jeszcze kamienna opaska.

Źródło: bydgoszcz.pl