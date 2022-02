Wielka inwestycja w Katowicach. Tak zmieni się była kopalnia KWK Wieczorek

Budynki po dawnej kopalni KWK Wieczorek w Katowicach zostaną poddane rewitalizacji. Tam, gdzie kiedyś prężnie działał przemysł, niebawem powstanie HUB Gamingowo-Technologiczny. W konkursie na projekt kompleksu zwyciężyła pracownia AMC Andrzej M. Chołdzyński.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla I etapu inwestycji pn.: „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny" obejmującego adaptację i rewitalizację istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego to pierwszy krok w kierunku realizacji głównego założenia powstania HUB-u, jakim jest skupienie w jednym miejscu przedsiębiorców z branży e-sportu i gier komputerowych, a także firm technologicznych, przy jednoczesnej rewitalizacji i adaptacji do nowych celów przestrzeni należącej wcześniej do KWK Wieczorek.

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT (data center, farma renderująca), sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zwycięskiego projektu wykonanego przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński z Lublina, które otrzymało I nagrodę w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej jury konkursowe przyznało za wnikliwe podejście do tematu konkursu. – Praca charakteryzuje się pieczołowitością zarówno w propozycjach architektonicznych, w tym właściwej adaptacji i aranżacji wnętrz zabytkowych, jak też konstrukcyjnych i technologicznych w zakresie instalacyjnym. Mamy tu do czynienia ze zróżnicowanymi propozycjami projektowymi dotyczącymi obiektów zabytkowych oraz obiektów nowych. Szczególną wartością dodaną opracowania jest oryginalne rozwiązanie dwupoziomowego pasażu integrującego zróżnicowany zespół adaptowanych obiektów dawnej kopalni – podsumowuje wybór Stanisław Podkański, architekt miasta i przewodniczący sądu konkursowego. Dodatkowo, uwagę sądu konkursowego zwróciła propozycja utworzenia przystanków autobusowych pod przewieszonym nad ulicą Szopienicką budynkiem nr 2.

- Kluczowe dla projektu były warstwa historyczna tego miejsca oraz jego nowoczesne, innowacyjne przeznaczenie. Stąd nasza propozycja - dostrzegająca najbliższe otoczenie, a więc sąsiedztwo Nikiszowca i Giszowca oraz kompleksowy charakter istniejącej zabudowy po KWK Wieczorek, który z punktu widzenia kulturowego jest dziełem dokonanym – aby zintegrować te istniejące przestrzenie z nową funkcją. Dlatego zaprojektowaliśmy duży park, który integruje te budynki. I trochę wzorem paryskiego Luwru, część dolną, podziemną kondygnację z ogrodem, która będzie zawierała funkcje dodane, dzięki czemu na powierzchni układ budynków pozostanie niezmieniony – przedstawił założenia projektu architekt Andrzej Chołdzyński.