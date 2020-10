Wielki finał coraz bliżej. Warszawski biurowiec odsłania to, co kryje się za szklaną fasadą

Elastyczna przestrzeń biurowa, najnowsze rozwiązania technologiczne oraz wisienka na torcie, czyli dwukondygnacyjny Skybar zlokalizowany na wysokości 165 metrów - tak prezentuje się Skyliner "od środka", który odsłania powoli to, co kryje się za jego szklaną fasadą. Autorem projektu architektonicznego nowego warszawskiego biurowca jest pracownia APA Wojciechowski.

Na Skylinerze zakończyły się już prace elewacyjne, zarówno na podium, jak i na wieży biurowca. Zniknęły rusztowania odsłaniając całkowicie przeszkloną fasadę budynku. Obecnie na placu budowy trwa demontaż rusztowania z najwyższego punktu Skylinera, tzw. „pióropusza”, który jest obudowany szkłem i ścianą żelbetową. Prace te są bardzo skomplikowane i wymagają niezwykle precyzyjnego wykonania z uwagi na ilość instalacji oraz połączenie elewacji i elementów dachowych. Dodatkowe wyzwanie stanowi kształt dachu, który nachylony jest pod bardzo dużym skosem. Z uwagi na wysokość budynku – 195 metrów, prace na szczycie wykonywane są przez brygady alpinistyczne. Do końca zbliżają się także roboty sanitarne i instalacyjne. Na dachu Skylinera pojawiły się cztery wieże chłodnicze, a waga najcięższych urządzeń transportowanych na najwyższe poziomy przekraczała 13,5 tony. W maszynowniach zainstalowane zostały 24 pompy obiegowe zapewniające chłód w całym obiekcie, dwudziestotonowe urządzenia musiały zostać posadowione w dokładnością do kilku milimetrów.

- Jesteśmy obecnie na etapie odbiorów prac wykończeniowych części biurowej. Zakończyliśmy też prace w zespołach toalet oraz na holach windowych, gdzie możemy obserwować połączenie surowego betonu razem z fornirem dębowym. Na etapie realizacji musieliśmy zmierzyć się z bardzo dużą precyzją wbudowania elementów w obiekt tak, aby jak najdokładniej odzwierciedlić założenia projektowe architektów – mówi Michał Mrozek, kierownik robót wykończeniowych firmy Warbud, generalnego wykonawcy inwestycji.

Firma Warbud aktualnie prowadzi też prace w holu głównym biurowca, gdzie układana jest posadzka, z kolei na zewnątrz wokół budynku kładziony jest kamień – już niedługo stanie się on częścią wypełnionego zielenią terenu miejskiego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców miasta. Zwieńczeniem i perełką budynku jest zlokalizowany na dwóch kondygnacjach na wysokości 165 metrów Skybar, z którego rozpościera się niesamowity widok na panoramę Warszawy.

- Skybar będzie ogólnodostępnym miejscem przeznaczonym na relaks i eventy okolicznościowe. Korzystać będą mogli z niego zarówno użytkownicy biurowca, jak i mieszkańcy miasta. Po otwarciu Skybaru wszyscy będziemy podziwiać panoramę Warszawy na 4 strony świata z 41 i 42 kondygnacji – mówi Andrzej Lany, dyrektor zarządzania aktywami Karimpol Polska.

Dzięki całkowicie przeszklonej fasadzie budynku i krótkiej odległości od trzonu do fasady biurowiec zaoferuje potencjalnym najemcom znakomitą panoramę miasta. Przedsmakiem możliwości Skylinera jest reprezentacyjny showroom zlokalizowany na 23 piętrze biurowca. Pokazowe biuro wyposażone zostało w zintegrowany system sterowania, dzięki któremu możemy kontrolować oświetlenie, temperaturę, jak również żaluzje okienne.

- Powierzchnie biurowe Skylinera zostały zaprojektowane tak by dać przyszłym najemcom możliwość elastycznej ich aranżacji. Brak kolumn w narożnikach budynku stworzy spektakularne gabinety narożne, natomiast ograniczona do minimum ilość kolumn na piętrach pozwoli na komfortowy podział powierzchni na biura i open space. Jednym z elementów wyróżniających budynek będzie jego doskonałe oświetlenie światłem dziennym co zostało osiągnięte przede wszystkim dzięki zastosowanej fasadzie - pełne przeszklenie od podłogi do sufitu oraz wysokość pomieszczeń, które będą miały 2,8 metra od podłogi do sufitu - komentuje Andrzej Lany.

