Wielki Młyn zmienia się w Muzeum Bursztynu

Cztery poziomy zabytkowego budynku Wielkiego Młyna o łącznej kubaturze 14,8 tys. metrów sześciennych i powierzchni użytkowej liczącej ok. 2,3 tys mkw. przez 10 miesięcy będzie przedmiotem kompleksowych prac termomodernizacyjnych oraz budowalnych, które wykona katowicka firma Integra. 28 czerwca 2021 roku zostanie tam otwarte nowe Muzeum Bursztynu.

W Wielkim Młynie została podpisana umowa na realizację II etapu termomodernizacji oraz prac budowalno-konserwatorskich zabytkowego budynku. Umowę podpisali Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska oraz Tadeusz Smolczewski, prezes zarządu Integra Sp. z o.o. oraz Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji. – W Gdańsku jest wiele pięknych historycznych obiektów. Cieszymy się, że w przypadku takiego zabytku jak Wielki Młyn udało się nie tylko pozyskać finansowanie ze środków Unii Europejskiej, a także znaleźć ciekawy pomysł na jego funkcjonowanie. Od 2016 roku, gdy wnętrza Wielkiego Młyna opuścili kupcy, szukaliśmy rozwiązań i jestem przekonany, że nowe Muzeum Bursztynu świetnie się wpisze w przemiany zachodzące na Starym Mieście i będzie ich wspaniałym dopełnieniem – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. Inwestycji.

Siedziba nowego Muzeum Bursztynu, zmieni się nie do poznania. Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przestrzeń wewnątrz budynku ma zostać przygotowana „pod klucz”. Po zakończeniu prac budowlano-konserwatorskich w maju i czerwcu przyszłego roku Muzeum Gdańska przystąpi do prac nad montażem wystawy stałej finansowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020.

Muzeum dla każdego

Nowe Muzeum Bursztynu będzie całkowicie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz starszych. Poruszanie po kondygnacjach budynku umożliwi winda. Liczba odwiedzin w nowej siedzibie może wzrosnąć o blisko połowę - do poziomu 180 tys. osób. Obecna siedziba Muzeum w Zespole Przedbramia otwiera nowe możliwości.

– Liczymy, że nowe Muzeum Bursztynu będzie jedną z wiodących gdańskich atrakcji. Pokażemy w nim nie tylko liczące 40 milionów lat dziedzictwo przeszłości, ale także najciekawsze, współczesne wyroby gdańskich i pomorskich rzemieślników. To dzięki ich pracy od kilkunastu lat współtworzony jest wizerunek Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu. Przygotowana wewnątrz opowieść o bursztynie bałtyckim to narracja nie tylko na poziomie lokalnym, czy Polski, ale także całego świata – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. – Nowe muzeum to także przestrzeń do spędzania wolnego czasu, którą umożliwią punkty gastronomiczne, czy sklepy z bursztynem bałtyckim, ale także sala wystaw czasowych i sala edukacyjna. Ten ostatni cel jest związany z budowaniem postaw obywatelskich i poczucia więzi z tradycjami lokalnej wspólnoty wśród mieszkańców Gdańska.

Jak będą wyglądały sale wystawowe?

We wnętrzu Wielkiego Młyna będzie dominować czerń, szkło oraz światła LED. Osiągnięty w ten sposób kontrast czerni z jasnym kolorem bursztynu ma wydobyć jego piękno, skupić uwagę widza i wciągnąć go w świat prezentowanych eksponatów.