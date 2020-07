Wielki powrót Bazaru Różyckiego. Czym zaskoczy?

Bazar Różyckiego to szczególne miejsce na mapie Warszawy. Od lat związany jest z handlem i stanowi silny symbol Pragi. Mieszkańcy od lat czekają na jego rewitalizację. W końcu przechodzi reaktywację i już w sierpniu mają się tam pojawić stragany jak z najlepszych lat funkcjonowania bazaru - informuje eska.pl.

Bazar Różyckiego powróci w nowej odsłonie w ramach projektu OFF Brzeska. W uzgodnieniu z właścicielem terenu powstaną 32 boksy kupieckie i ok. 50 stanowisk handlowych mobilnych. Targowisko będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku, zaś wieczorami od czwartku do niedzieli w planach są imprezy z muzyką. W soboty i niedziele będzie można zjeść typowo praskie śniadanie - podaje eska.pl.

Czy nowy Różyc znowu stanie się wizytówką Pragi Północ, pełniąc przy tym istotną rolę handlową i turystyczną? Dowiemy sie niebawem.