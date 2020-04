Wielki powrót. Muzeum w Kozienicach znów zachwyca

Ozdobne sztukaterie, eleganckie pilastry na zewnątrz i 500 mwkw. odnowionych powierzchni wystawowych wewnątrz. Tak właśnie prezentuje się Muzeum Regionalne w Kozienicach koło Radomia po renowacji. XIX-wieczna oficyna dawnego pałacu Stanisława Augusta Poniatowskiego odzyskała swoją świetność, ciesząc nie tylko włodarzy i lokalną społeczność, ale także wszystkich zwiedzających.

Francusko-renesansowa uroda obiektu to efekt jego burzliwych losów. Na siedzibę kozienickiego muzeum w latach 30. XX w. wybrano pałac ufundowany przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zgodnie z projektem królewskiego architekta Franciszka Placidiego rezydencja składała się z gmachu głównego wybudowanego w latach 1776-1778 i dwóch oficyn, prawej gościnnej oraz lewej kuchennej. Pierwszą z nich zrealizowano w latach 1778-1781, druga powstała nieco później, pomiędzy rokiem 1839 a 1865. Całość założenia otaczał park wypełniony rzeźbami, który podkreślał urok architektury późnego baroku. Dalsze dzieje pałacu naznaczone były tragicznym następstwem wydarzeń związanych z utratą suwerenności i walkami o jej odzyskanie. Podczas insurekcji kościuszkowskiej dawna królewska rezydencja została doszczętnie splądrowana i ograbiona; nieco później car Mikołaj I przekazał ją swojemu generałowi Iwanowi Denowi, zasłużonemu w tłumieniu powstania listopadowego. To właśnie jego wnuczka Olga Wonlarska zleciła przebudowę pałacu, wzorując się na modnym wówczas stylu renesansu francuskiego. Efekt tych prac nie zachował się do naszych czasów – rezydencja spłonęła na początku II wojny światowej, ocalała jedynie oficyna nawiązująca swym architektonicznym kostiumem do tamtej przebudowy. Dziś mieści się w niej Muzeum Regionalne. W późniejszych latach wzniesiono budynek administracyjny oraz drugą oficynę, które razem odzwierciedlają dawny zespół pałacowo-parkowy.

Dobre wieści

Los nie był zbyt łaskawy dla kompleksu pałacowego, choć ostatnie wydarzenia przekonują, że zła passa minęła. W 2017 roku ruszyły prace renowacyjne, których celem było przywrócenie mu świetności, przy zachowaniu układu urbanistycznego. Wszystko zaczęło się od koncepcji, która miała spełnić nie tylko oczekiwania inwestora, ale przede wszystkim połączyć wizję architektoniczną z wyjątkowym charakterem historycznego zabytku. Właśnie takie założenia spełniał projekt warszawskiego biura ARCHIBUD Anna Kuran, którego realizacji podjęła się Korporacja Budowlana DARCO, znana z wielu realizacji dla jednostek użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, związków wyznaniowych oraz inwestorów prywatnych. Ponad 10-letnie doświadczenie zespołu specjalistów pozwoliło zmierzyć się z najtrudniejszymi zadaniami. A tych nie brakowało.