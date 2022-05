Wielkie inwestycje warszawskiej Woli. Na te projekty czekamy

Warszawska Wola to rejon, który w ostatnich latach przeszedł prawdopodobnie największą przemianę ze wszystkich stołecznych dzielnic. Kiedyś przemysłowa i pełna zdewastowanych kamienic, dziś szklana i wielowątkowa. Co obecnie buduje się w tym rejonie? Sprawdziliśmy.

Kompleks Towarowa 22

Architekt: BIG Bjarke Ingels Group

Inwestor: Echo Investment

Planowana przez Echo Investment, Towarowa 22 to inwestycja, która ma połączyć funkcje mieszkalne, społeczne, kulturalne, usługowe i biurowe. Autorem projektu jest słynna grupa BIG Architects Bjarke Ingelsa, odpowiedzialna m.in. za Lego House w Danii, VIA West 57 i 2 World Trade Center w Nowym Jorku oraz siedzibę Google w Kalifornii.

Przestrzeń kompleksu Towarowa 22 mają wypełniać tereny zielone, w tym właśnie ogrody na dachach, które oprócz roli rekreacyjnej, będą pełnić również filtrować powietrze z pyłów zawieszonych, w zamian oddając tlen. Zieleń niweluje również efekt tzw. miejskiej wyspy powietrza schładzając latem otaczającą go okolicę. Towarowa 22 ma ożywić Śródmieście i okolice ronda Daszyńskiego oraz przywrócić historyczny fragment miasta w nowoczesnym wydaniu.

Kompleks ma zawierać również mieszkania, biura, restauracje i kawiarnie, przestrzenie handlowe oraz kino festiwalowe. W ramach inwestycji odtworzony zostanie również przedwojenny plac Kazimierza Wielkiego, przy którym będzie znajdował się zrewitalizowany Dom Słowa Polskiego, który będzie pełnił funkcję lokalnego centrum kulturalnego.

The Bridge / ul. Grzybowska

Architekt: UNStudio przy współpracy z Polsko-Belgijską Pracownią Architektury

Inwestor: Ghelamco

The Bridge to najnowszy projekt Ghelamco. Liczący 174 metry wieżowiec stanie tuż obok dawnej siedziby wydawnictwa Bellona. Oba budynki zostaną połączone wspólnym lobby, tworząc niespotykaną dotychczas kompozycję na polskim rynku. Koncepcję architektoniczną wieżowca opracowała holenderska pracownia UNStudio przy współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt.

The Bridge zaoferuje 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. Liczący 40 pięter budynek będzie wyposażony w około 280 miejsc parkingowych oraz udogodnienia dla rowerzystów (przewidziano dla nich 147 miejsc oraz szafki i prysznice). Posiadać będzie także najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i proekologiczne. W budynku znajdą się m.in.: ładowarki do samochodów elektrycznych oraz specjalny parking dla elektrycznych jednośladów (rowerów i hulajnóg) z 20 miejscami do ładowania.

W przyszłości od strony ul. Grzybowskiej, w miejscu, gdzie dotychczas znajdował się parking, powstanie mini park. W ten sposób wejście do The Bridge prowadzić będzie przez zielony skwer, a sam plac Europejski zbliży się do ulicy Towarowej i Grzybowskiej skąd przez lobby wieżowca będzie można przedostać się na jego główną część. Dodatkowe wejście na plac prowadzić będzie również przez bramę kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 73, która wkrótce doczeka się gruntownego remontu.

W parterze wieżowca, od strony placu Europejskiego, przewidziano miejsce na kawiarnię. Dodatkowo na ostatniej kondygnacji dawnego budynku wydawnictwa Bellony znajdzie się miejsce na restaurację z tarasem.

Na samym placu, po zakończeniu budowy, pojawią się nowe nasadzenia zieleni, jednak forma użytkowa placu – zaprojektowana przez renomowaną belgijską pracownię Wirtz International – nie ulegnie zmianie.

Przewidywany termin zakończenia budowy The Bridge to koniec 2024 r.

Kompleks biurowców Studio / ul. Prosta, ul. Łucka

Architekt: Arrow Architects, Grupa 5 Architekci

Inwestor: Skanska

Pomiędzy stacjami metra Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ w Warszawie Skanska wybuduje kompleks biurowy Studio. Autorami projektu są duńska pracownia Arrow Architects oraz polska Grupa 5 Architekci.

Studio dostarczy łącznie ok. 43 000 mkw. GLA powierzchni najmu. Kompleks zmieni wizerunek kolejnego kwartału warszawskiej Woli. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępna przestrzeń miejska z całoroczną roślinnością i mała architekturą. Plac zapewni długo oczekiwanie połączenie pomiędzy ulicami Prostą i Łucką oraz Fabryką Norblina. Ten nowy fragment miasta dzięki szerokiemu wachlarzowi usług będzie nie tylko miejscem pracy, ale również relaksu.

Ukończenie budowy zaplanowano na trzeci kwartał 2023 roku.

Kompleks biurowy Lixa / ul. Kasprzaka

Architekt: HRA Architekci

Inwestor: Yareal Polska

Flagowy projekt Yareal Polska, kompleks biurowy LIXA, wznoszony jest obecnie przy Rondzie Daszyńskiego. Docelowo będzie złożony z czterech wielofunkcyjnych budynków rozdzielonych mierzącym 150 m, eleganckim, pieszym pasażem miejskim, przecinającym LIXA na dwie części. Pomiędzy budynkami powstaną dwa przestronne ogrodowe dziedzińce, zapewniające atmosferę kampusu uniwersyteckiego. Oprócz bujnej zieleni, w centralnej części ukończonego już pierwszego ogrodu powstał połączony z lobby pawilon, z przestrzenią konferencyjną i restauracyjną, umożliwiającą organizację rozmaitych spotkań i eventów. Po ukończeniu inwestycji, kompleks LIXA zapewni najemcom i mieszkańcom okolicy ogólnodostępne tarasy i ogrody o łącznej powierzchni mierzącej ponad pół hektara.

Pierwsze dwa biurowce oddane do użytku jesienią 2020 r. pokrywają ogromne szklane fasady wykonane z aluminium pochodzącego z recyklingu (złomu poużytkowego). Oznacza to, że produkty, które osiągnęły kres żywotności, zostały przywrócone do obiegu przez recykling i ponownie użyte w budynku. To nie tylko oszczędza energię - generuje również znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

Docelowo Lixa będzie mierzyć w całości 75 000 mkw. elastycznej przestrzeni biurowej umożliwiającej adaptację do indywidualnych potrzeb najemców i wdrożenie nowoczesnego modelu pracy. Zapewnią one komfortowe warunki pracy dla największych, międzynarodowych korporacji. Ich pracownicy będą mieli zapewniony dogodny dojazd dzięki pobliskiej stacji metra oraz licznym liniom tramwajowym i autobusowym. Projekt realizowany jest w trzech etapach, a zakończenie inwestycji zaplanowano na rok 2024.

Ogrody Ulricha / ul. Górczewska

Architekt: WXCA, LAB3

Inwestor: Ingka Centres Polska

Historia Ogrodów sięga aż 1805 roku, kiedy to Jan Bogumił Ulrich założył pierwsze gospodarstwo ogrodnicze w Warszawie. W kolejnych latach na terenie obiektu powstały charakterystyczne żelazne szklarnie, które słynęły z uprawy tropikalnej roślinności i egzotycznych owoców. Zrewitalizowana przestrzeń zyska nowe funkcje, w tym rekreacyjną oraz kulturalną, a także zostanie wzbogacona o strefę gastronomiczną i dodatkowe wyposażenie.

Jak będzie wyglądał rozbudowany i odnowiony kompleks? Utworzą go Szklarnie i Park Ulricha, Ogród Codzienny, Willa Ulricha oraz Zielona Chata. Koncepcja zakłada zachowanie historycznych elementów, takich jak ceglane kominy, ściany szczytowe czy część piwniczna, jak również zastosowanie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań. W szklarni zachodniej znajdzie się strefa gastronomiczna z różnorodną i zdrową żywnością, zaś szklarnia wschodnia stanie się miejscem do pracy i wspólnego spędzania czasu w otoczeniu zieleni.

Pierwsi goście będą mogli odwiedzić Ogrody Ulricha latem 2022 roku.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia

Architekt: DWAA Architekci, Torprojekt

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe

Przebudowa Warszawy Zachodniej i modernizacja linii średnicowej to jedna z największych inwestycji kolejowych ostatnich lat. Wszystkie perony zostaną zadaszone. Przewidziano ruchome schody i windy przystosowane do przewozu wózków i rowerów. Stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią korzystanie z kolei.

Komunikację w obszarze stacji ułatwi kładka, która połączy Wolę i Ochotę. Całkowicie zmieni się przejście podziemne – będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Przejście zostanie też wydłużone do peronu nr 8 przy linii obwodowej.

Sprawniejsze będą przejazdy aglomeracyjne i dalekobieżne. Sprawniejsze będzie zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym. Kompleksowo przebudowanych zostanie około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Prace na stacji Warszawa Zachodnia to jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ok. 2 mld zł netto. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.