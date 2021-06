Wielofunkcyjna inwestycja na gdańskim Młodym Mieście coraz bliższa realizacji. Za projektem stoi Rainer Mahlamäki

Fiński deweloper YIT ogłosił sprzedaż mieszkań, jakie powstaną w ramach pierwszego etapu powstającej na terenie Młodego Miasta w Gdańsku wielofunkcyjnej inwestycji Żurawie. Za projektem stoi Rainer Mahlamäki. Zakończenie I etapu planowane jest na 2023 rok.

Na terenie Młodego Miasta w Gdańsku, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności powstanie wielofunkcyjna inwestycja o nazwie nawiązujacej do żurawi dźwigowych Stoczni Gdańskiej.

Za projekt odpowiedzialny jest profesor Rainer Mahlamäki, światowej sławy architekt z Finlandii oraz autor wielokrotnie nagradzanego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Projekt powstał we współpracy z architektem Dariuszem Brzezińskim i zespołem z Latergrupa Architekci oraz architektem Piotrem Chwazikiem i zespołem GCK.

Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Fiński deweloper YIT rozpoczyna sprzedaż pierwszego etapu inwestycji Żurawie. Inwestycja powstanie na 1,5-hektarowej działce pomiędzy ulicami Nowomiejską, Popiełuszki i Jaracza, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności i niedaleko historycznej bramy Stoczni Gdańskiej.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosić będzie ponad 40 500 m kw., zaś w ramach pierwszego etapu powstaną 243 mieszkania o metrażach od 29 do 92 m kw., z których rozpościerać będzie się widok na okoliczną panoramę. Na parterze każdego budynku znajdą się lokale handlowo-usługowe. Mieszkańcy otrzymają do dyspozycji przestrzenie prywatne i publiczne, zaprojektowane zgodnie z autorską koncepcją YIT „More Life in Yards”, która odpowiada na współczesne potrzeby lokalnej społeczności i zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Historia spotyka współczesność na Młodym Mieście

Nazwa inwestycji, Żurawie, nawiązuje do charakterystycznych dźwigów stoczniowych stanowiących jeden z ważniejszych elementów dziedzictwa miasta i jego krajobrazu. Dawniej towarzyszyły pracującym i strajkującym stoczniowcom, a dziś przypominają o dumie ze stoczni oraz roli Gdańska w procesie demokratycznych przemian. Nieustannie zachwycają wielbicieli industrialnych obiektów, artystów, fotografów oraz architektów.

– Tereny postoczniowe mają dla mieszkańców Gdańska bardzo duże znaczenie. Patrząc na ten budynek, muszą mieć poczucie, że on jest integralną częścią tych terenów, że pasuje do otoczenia. Tworząc projekt dla YIT, inspirowałem się takimi elementami lokalnej architektury, jak czerwona cegła czy okna z drewnianymi i metalowymi framugami. Słuchałem odgłosów życia portowego i czytałem książki o historii Gdańska. Wszedłem też na dach Europejskiego Centrum Solidarności, aby obejrzeć panoramę tej części miasta. Zobaczyłem wtedy ten teren w całej okazałości i zrozumiałem, jakie piękno i siła kryją się w postoczniowej zabudowie. To wszystko stanowiło dla mnie ogromną inspirację – wyjaśnia profesor Rainer Mahlamäki.