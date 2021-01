Wielokrotnie nagradzana dzielnica spod kreski Medusagroup coraz bardziej samowystarczalna

Zaprojektowane przez Medusagroup osiedle Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów to projekt samowystarczalnej dzielnicy mieszkaniowej. W przestrzeni niezależnego mini-miasta rozpoczęły właśnie działalność kolejny już żłobek (tym razem niepubliczny), przedszkole, gabinet pediatryczny oraz salon fryzjerski.

W przestrzeni Mieszkaj w Mieście - Osiedla Wizjonerów na krakowskich Bronowicach powstają kolejne lokale usługowo-handlowe z myślą o mieszkańcach tej samowystarczalnej dzielnicy.

Wiele firm boleśnie odczuło skutki ograniczeń nałożonych na prowadzenie działalności w wielkopowierzchniowych obiektach. Alternatywą stają się dla nich lokalizacje punktów usługowo-handlowych na osiedlach mieszkaniowych. Tak dzieje się na przykład w przestrzeni nowo powstającej inwestycji na krakowskich Bronowicach. Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów to projekt samowystarczalnej dzielnicy mieszkaniowej. Usytuowana obok Ronda Ofiar Katynia oraz otwartego w ubiegłym roku przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, stanie się wkrótce jeszcze lepiej skomunikowana dzięki zaplanowanej w sąsiedztwie osiedla budowie węzła przesiadkowego Park&Ride - jego wykonawcę Zarząd Dróg Miasta Krakowa wybrał w tym miesiącu.

W przestrzeni Osiedla Wizjonerów rozpoczęły właśnie działalność kolejny już żłobek (tym razem niepubliczny), przedszkole, gabinet pediatryczny oraz salon fryzjerski.

Dołączyły one do bogatej infrastruktury usług, na którą już przedtem składały się myjnia samochodowa oferująca mieszkańcom osiedla serwis door-to-door, sklepy (spożywczy, warzywno-owocowy i ze zdrową żywnością) oraz pierwszy w Polsce klub osiedlowy generacji 2.0. Obok możliwości wynajmu przez mieszkańców na potrzeby zamkniętych imprez okolicznościowych, umożliwia on korzystanie z bogatej oferty zajęć i wydarzeń, m.in. działającego w jego przestrzeni klubu rodziców z dziećmi do 3 lat. Niebawem na terenie MWM pojawią się również cukiernia i osiedlowy warsztat majsterkowicza i kolejne lokale usługowe.

– Budujemy nowy fragment miasta, tworząc nowoczesne i świadome osiedle „jutra”. Oferując naszym klientom coś więcej niż mieszkanie. Chcemy zapewnić miejsce idealne do życia, gdzie w zasięgu ręki są najpotrzebniejsze udogodnienia – mówi Szymon Domagała, Prezes Zarządu Henniger Investment S.A., która realizuje budowę wieloetapowego Osiedla Wizjonerów. – Z uwagi na to, że naszą najliczniejszą grupą klientów są osoby młode, planujące bądź posiadające już potomstwo, konsekwentnie realizujemy proces komercjalizacji naszych lokali usługowych pod tym kątem. Doceniają to nie tylko najemcy, dla których nasz pasaż jest szansą na prowadzenie działalności poza wielkimi centrami handlowymi i dosłownie obok domu potencjalnych klientów, ale przede wszystkim sami mieszkańcy.

Mieszkaj w Mieście jest jedynym w Krakowie osiedlem, które zostało uhonorowane tytułem Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi i to dwukrotnie. Otrzymało również kolejne prestiżowe nagrody European Property Awards przyznane już trzeci rok z rzędu w kategorii Residential Development i po raz pierwszy w kategorii Architecture Multiple Residence.