Wiemy, co powstanie na opuszczonej działce przy Kilińskiego w Łodzi. Za projektem stoi Demiurg

Zielone dachy i elewacja zdobiona cytatami z „Ziemi obiecanej” będą wieńczyć budynek, który stanie w Łodzi w miejscu zlikwidowanego parkingu oraz budynku po szkole przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Nawrot. Za koncepcję odpowiada poznańska pracownia Demiurg Project.

Oczyszczona parcela przy ul. Kilińskiego 109/111 i ul. Nawrot 38B zostanie zabudowana.

Stanie tam 8-kondygnacyjny apartamentowiec „Flora”

Budynek nowoczesną bryłą nawiąże do XIX-wiecznych łódzkich tradycji architektonicznych.

Za koncepcję Flory Śródmieście odpowiada nagradzana poznańska pracownia Demiurg Project.

To pierwszy w Łodzi deweloperski projekt grupy King Cross.

Prestiżowa lokalizacja w Nowym Centrum Łodzi i niebanalny projekt uznanej pracowni, łączący nowoczesną bryłę z historycznym kontekstem architektonicznym. Grupa King Cross wchodzi do Łodzi z unikatowym projektem deweloperskim. Apartamentowiec Flora Śródmieście to współczesna, przyjazna mieszkańcom, wielkomiejska kamienica.

Powstająca w samym sercu Łodzi Flora Śródmieście będzie łączyć tradycję z nowoczesnością. Liczący osiem kondygnacji apartamentowiec usytuowany przy zbiegu ulic Kilińskiego 109/111 i Nawrot 38B w nieszablonowy sposób nawiązuje do architektury Łodzi – do jej do XIX-wiecznych wielkomiejskich kamienic.

Za koncepcję Flory Śródmieście odpowiada nagradzana poznańska pracownia Demiurg Project, znana chociażby z projektów Polskiej Stacji Antarktycznej PAN czy Galerii Arsenał w Poznaniu.

Projekt inwestycji przewiduje 151 apartamentów o powierzchni od 35 do 160 m2, a także 120 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i naziemnym, do których wjazd będzie usytuowany od strony ulicy Kilińskiego. Zewnętrzna bryła budynku wzbogacona zostanie stylowymi balkonami i tarasami, pozwalającymi cieszyć się niecodziennym widokiem na historyczną część miasta. Klasyczna elewacja z naturalnego piaskowca, będzie idealnie komponować się z pozostałą zabudową ulicy Tuwima.

– Zależało nam na tym, by projekt jak najpełniej oddawał charakter tej prestiżowej części miasta, słynącego ze wspaniałej architektury i imponujących kamienic. Tworząc coś wyjątkowego i nowoczesnego odnosimy się z pełnym szacunkiem do dziedzictwa miasta i bezpośredniego sąsiedztwa naszej inwestycji, tak by dopełnić przestrzeń zmieniającego się Nowego Centrum Łodzi – podkreśla inwestor – Marcin Trybus, Prezes, Dyrektor Zarządzającego King Cross. Jak dodaje, łódzkich inspiracji znajdzie się tu więcej. – Na elewacji parteru Flory umieszczone zostaną cytaty z najbardziej łódzkiej powieści – „Ziemi Obiecanej” Władysława Reymonta.

Ogrody na dachu i zielone atrium

W nowoczesnym myśleniu o miejskiej ekologii nie może zabraknąć przestrzeni zielonych. Dlatego na uwagę zasługuje koncepcja, która w harmonijny sposób zespoli przestrzeń miejską z malowniczym Parkiem Sienkiewicza, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku.

Ogrody na dachu i zielone atrium stworzą naturalny łącznik z parkiem, do którego będzie można dostać się bezpośrednio z Flory. Mieszkańcy będą mieć do dyspozycji wygodne pomieszczenie na rowery, siłownie oraz bawialnie dla dzieci.

Na parterze zlokalizowane zostaną lokale usługowe, których łączna powierzchnia wyniesie 830 m2. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.

Flora Śródmieście jest pierwszym w Łodzi deweloperskim projektem tego inwestora.