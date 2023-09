Wiemy jak będzie wyglądać park naturalny na Golędzinowie. Oto zwycięska koncepcja

Koncepcja biura projektowego eM4. Pracownia Architektury . Brataniec. zwyciężyła w konkursie na projekt Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Do konkursu wpłynęło 9 prac, spośród których jury wybrało koncepcję biura projektowego eM4. Pracownia Architektury . Brataniec.

Następnym krokiem będzie podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień.

Nacisk na ochronę wartości przyrodniczych

W pracy położono nacisk na ochronę wartości przyrodniczych przy spełnieniu wymogów konkursu, w szczególności w zakresie świadomego i konsekwentnego kształtowania rozwiązań funkcjonalno–użytkowych - przeczytamy w uzasadnieniu SARP. Projekt dopełnia elementy kompozycji zieleni, wzmacnia enklawy przyrodnicze i przewiduje bariery utrudniające dostęp do obszarów szczególnie cennych.

Praca chwalona była również za wysoce przemyślaną lokalizację niezbędnych funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, która zachowywała właściwe proporcje.

Architekci w swojej koncepcji zaplanowali między innymi małą architekturę o organicznej formie, harmonijnie wpisującą się w charakter miejsca i odwołujące się do nanosów rzecznych. Dla użytkowników parku zaplanowano pomosty i platformy widokowe.

Platforma widokowa dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Parku Naturalnym Golędzinów, proj. biuro projektowe eM4. Pracownia Architektury . Brataniec / mat. SARP Warszawa

Wyniki konkursu są dostępne na stronie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Park Naturalny Golędzinów będzie największym naturalnym parkiem w Warszawie. Powstanie na Pradze-Północ na terenie, który rozciąga się wzdłuż koryta Wisły na długości niemal trzech kilometrów – pomiędzy mostem Gdańskim a mostem Grota-Roweckiego i zajmuje powierzchnię około 65 hektarów. Od wschodu ograniczony będzie wałem przeciwpowodziowym, a na zachodnim skraju stromą skarpą wiślaną.

Zmniejszyć niekorzystny wpływ miasta na teren

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podkreśla, że park jest tworzony, by chronić przyrodę i wspierać wzrost różnorodności biologicznej w cennym korytarzu ekologicznym, jakim jest Wisła. Celem jest zmniejszyć niekorzystny wpływ miasta na teren, który znajduje się w granicy Obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Idea parku jest podobna jak w parkach krajobrazowych, co oznacza, że teren będzie zachowany w takiej formie, w jakiej jest on obecnie. Nie będzie on przypominać parków typowo miejskich, gdzie np. buduje się place zabaw czy zakłada nowe rabaty. Na Golędzinowie mogą jednak powstać elementy małej architektury, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej, które będą nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter tego terenu.

Projekty proekologiczne w Warszawie

Pomysł na ustanowienie parku jest kontynuacją dwóch projektów proekologicznych prowadzonych w ubiegłych latach, które są dofinansowane z Unii Europejskiej.

Pierwszy projekt to odtwarzanie łąk zalewowych Wisły i ten projekt był już realizowany na Golędzinowie.

A drugi projekt to ochrona siedlisk lęgowych gatunków ptaków w warunkach silnej presji aglomeracji warszawskiej. W ramach tego projektu w Dzielnicy Wisła powstał Pawilon Edukacyjny Kamień, który w przyszłości będzie stanowił swoistą bramę do parku.