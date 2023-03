Wiemy, jaka wystawa pojawi się na placu Europejskim

Fundacja Sztuka w Mieście ogłosiła wyniki konkursu Art Walk Open Call 2023 organizowanego we współpracy z Ghelamco Poland. Zwycięska praca – koncepcja wystawy – została wybrana przez jury jednogłośnie i zostanie zaprezentowana w warszawskiej galerii Art Walk na placu Europejskim jeszcze w tym roku.

W tegorocznej edycji konkursu Art Walk Open Call 2023 zwycięski okazał się projekt „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” autorstwa Magdaleny Lazar i Piotra Urbańca.

Będzie on prezentowany w przestrzeni placu Europejskiego w Warszawie.

Artystyczne duo zaproponowało wystawę site-specific nawiązującą do architektury miejsca, kształtów okna galerii, a także krajobrazu okolicy wraz z jej warunkami atmosferycznymi. Swoimi badaniami obejmują obiekty, eksperymentując, tworząc dokumentacje wideo oraz instalacje, poszczególne okna galerii traktując jako wehikuły czasu przyszłości.



W opisie idei wystawy jej autorzy wyjaśniają:

„Kałuże to swoisty wehikuł czasu, który może przenieść nas w różne rejony pamięci, ale także miliardy lat wstecz. Gdy w Kanadzie naukowcy badają wodę sprzed 2,7 miliarda lat, w Polsce Magda i Piotr zajmują się najświeższymi kałużami zaraz po deszczu. Piotr traktuje je perwersyjnie, ma niepohamowany kaprys doświadczenia ich na własnej skórze. Te empiryczne badania kałuż wywodzą się ze skrupulatnego planu. Piotr tworzy mapy, gdzie może znaleźć potencjalne ich źródła oraz makiety, aby zrozumieć ruch i trajektorie sadzawki. Szuka anomalii dróg, mostów i chodników, w których kałuże się kontynuują. (…) Artysta na przekór fetyszyzuje je, pozwala się oblewać przejeżdżającym samochodom i zbiera skrupulatnie dowody na to, że został ochlapany. (…) Magda archiwizuje kałuże i prowadzi ich identyfikację, tak jakby były gatunkiem zagrożonym. Mówi, że smok wawelski w Krakowie nie musiałby pić Wisły i zajadać się zatrutą owcą, bo aby się zatruć, wystarczyłaby przeciętnej wielkości kałuża.”

Jury wzięło pod uwagę oryginalność oraz wielopłaszczyznowość koncepcji artystycznej projektu. “Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” jest pracą ciekawą pod względem wyboru tematu, z jednej strony rozwijając nieoczywiste wątki fizjonomii miasta, z drugiej wpisując się w problematykę kontroli miejskiego krajobrazu. Jednocześnie postawiony temat traktowany jest tu w nieco ironiczny sposób, adekwatny do praktyki artystki i artysty. W ocenie jury projekt „Pozornie niewielkie znaczenie kałuż” zawiera potencjał dużej atrakcyjności wizualnej i wysokiej jakości estetycznej planowanej wystawy. Koncepcja wyróżnia się różnorodnością formalną projektu, przy jednoczesnym zachowaniu spójności narracyjnej, a także przemyślanym merytorycznie i technicznie sposobem nawiązania dialogu pomiędzy prezentowanymi pracami a architekturą galerii Art Walk – mówi Marta Czyż, członkini rady programowej Art Walk i składu jury konkursu.

Pomimo tego, że organizator konkursu nie przewidział dodatkowych nagród i wyróżnień, Jury konkursowe zdecydowało się przyznać cztery wyróżnienia honorowe następującym pracom, wraz z uzasadnieniem:

1. projekt zgłoszony przez Sebastiana Trzoskę pn. „Sofizmat rysunkowy dla 24 godzin skupienia” – za wnikliwe podejście do aspektu czasu i refleksję nad pułapkami technologizacji rzeczywistości; wielowymiarowe podejście do uniwersalnych wartości w kontekście mechanizacji rytmu dobowego i koncepcji “społeczeństwa zdarzeń”; oraz performatywny wyraz projektu;



2. projekt zgłoszony przez Kamilę Szejnoch pn. „Power Plant. Lenin też był grzybem” – za ironiczne, lekkie i jednocześnie niejednoznaczne podejście do propagandy i polityki w kontekście historii Rosji i obecną krytykę, która dzięki takim projektom objawia się na wielu poziomach;



3. projekt zgłoszony przez Karolinę Jarzębak pn. „There Is Meaning in the Dirt” – za sprawne podejście i połączenie fenomenu archeologii oraz współczesnych technologii, mediów społecznościowych i fake newsów;



4. projekt zgłoszony przez Simone Rueß pn. „INhabit cityScape” – za analityczne podejście do otoczenia galerii Art Walk, wpisanie się w strategię działań fundacji, a także niecodzienną propozycję partycypacyjnego badania przestrzeni miejskiej.