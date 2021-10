Wiemy, kto wybuduje most pieszo-rowerowy na Pragę

Budimex zbuduje pieszo-rowerową przeprawę przez warszawską Wisłę. Wstępny kosztorys opiewał na ok. 180 mln zł, tymczasem oferta zwycięskiej firmy jest aż o 60 mln zł tańsza.

Przetarg spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na wizji lokalnej w miejscach, które połączy nowy most, spotkali się przedstawiciele aż 15 firm zainteresowanych kontraktem. Ostatecznie zgłosiło się pięć firm i konsorcjów: Budimex (120 mln 961 tys. zł brutto), Intop z Warszawy (89 mln 975 tys. zł brutto), Mostostal Warszawa (159 mln 442 tys. zł brutto), Strabag z siedzibą w Pruszkowie (134 mln 613 tys. zł brutto) oraz konsorcjum firm Gülermak i Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhüt (228 mln 292 tys. zł brutto).

Ponieważ skala inwestycji jest bardzo duża, dłużej niż zwykle trwała analiza złożonych ofert. Zainteresowani nadsyłali też wiele pytań odnośnie budowy mostu, na które trzeba było odpowiedzieć. Ostatecznie wybrano ofertę Budimexu. Okazała się aż o jedną trzecią niższa od opiewającego na 176 mln zł kosztorysu inwestorskiego, przygotowanego przez ZDM.

Prawdopodobnie ani wcześniej, ani w przyszłości nie udałoby się wybrać rzetelnego wykonawcy, który zbudowałby most na wysokości ulic Okrzei i Karowej tak tanio. Wpływ na to ma zapewne popandemiczna sytuacja na rynku budowlanym, ale też fakt, że zaprojektowany most będzie pierwszą tej skali budowlą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Warto więc mieć ją w swoim portfolio.

Most zszyje Pragę z centrum

Przeprawa pieszo-rowerowa połączy brzegi Wisły na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei. To przedłużenie Nowego Centrum Warszawy, bo choć most będzie nieco oddalony od ścisłego centrum stolicy, to spowoduje, że Stara Praga stanie się de facto częścią uniwersytecko-wypoczynkowej części miasta.

Most przybliży bowiem Pragę do centrum, łącząc w poziomie chodnika rewitalizowane obszary prawobrzeżnej Warszawy z Bulwarami Wiślanymi. Powstanie pieszy ciąg pomiędzy ul. Ząbkowską a Powiślem i dalej Krakowskim Przedmieściem. Most pieszo-rowerowy zostanie również włączony w istniejący i planowany układ infrastruktury rowerowej po obu stronach Wisły, dzięki czemu powstanie korytarz rowerowy, łączący Pragę i Targówek z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą. Przeprawa znacznie podniesie więc komfort użytkowników jednośladów.

Projekt przeprawy został ukończony na początku 2021 r. Przygotowała go wyłoniona w międzynarodowym konkursie architektonicznym pracownia Schuessler-Plan Inżynierzy – dopracowała wszelkie detale, aby obiekt był odporny na działanie sił przyrody.

Dlatego most będzie jednopoziomową przeprawą położoną na siedmiu żelbetowych podporach. Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa się poszerzy i rozdzieli na dwie rampy przerzucone nad nabrzeżną promenadą na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego. Pomiędzy nimi zaplanowano schody dwubiegowe ze spocznikiem, wbudowane w taras bulwaru. Most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten dobrze zniesie dużą wilgotność nad rzeką.

Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową, znajdą się na nim także miejsca do odpoczynku. Oświetlenie obiektu zapewnią źródła światła umieszczone w balustradach. Most zostanie objęty monitoringiem.