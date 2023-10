Wiemy, kto wybuduje studio filmowe ECFC Camerimage w Toruniu

W Toruniu powstanie Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE. Właśnie poznaliśmy wykonawcę prac. Została nim firma Erbud, która ma 22 miesiące na realizację tego projektu.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE jest państwową instytucją kultury powołaną do życia wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Torunia i Fundację Tumult. Jej najważniejszym zadaniem jest rozwijanie i promocja sztuki filmowej i szeroko pojętej kultury audiowizualnej.

Studio filmowe to pierwszy etap budowy siedziby ECFC. Docelowo do 2025 roku ma powstać wielofunkcyjny obiekt, który wraz ze wspomnianym Centrum Sztuki Współczesnej oraz Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki stworzy kulturalne serce Torunia.

– Ten kontrakt jest dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Jako Grupa chcemy uczestniczyć we wszelkich inicjatywach ważnych społecznie, a powstanie tak imponującej instytucji kulturalnej z pewnością do takich należy. Jest to też piękny i odważny projekt architektoniczny, który zmieni na zawsze oblicze Torunia oraz przyciągnie do miasta zainteresowanie turystów z całej Europy. To dla nas dodatkowy powód do dumy, bo mimo że jesteśmy firmą międzynarodową, to pochodzimy z Torunia, a patriotyzmy lokalny jest w nas mocno zakorzeniony –podkreśla Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u, odpowiedzialny m.in. za rozwój kubatury.