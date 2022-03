Wiemy, kto wyremontuje łódzki plac Wolności

W poniedziałek Łódź podpisze umowę na generalną przebudowę placu Wolności. Prac podejmie się firma Trakcja. Ekipy budowlane zaczną działać już w kwietniu.

- Tegoroczna wiosna to początek prac przy odnowie placu Wolności. Udało nam się zamknąć formalności i możemy podpisać umowę z wykonawcą. Tego zadania podejmie się doświadczona firma, dlatego jestem spokojna zarówno o tę realizację, jak i jej termin. Plac Wolności zmieni się w nowoczesną, przyjazną, bezpieczną, a przede wszystkim zieloną przestrzeń. Rok 2023 to finały wielkich miejskich inwestycji. W tej części miasta oddamy zupełnie nowe miejsca - trwa przebudowa Starego Rynku, w wakacje wystartuje odnowa parku Staromiejskiego, a w kwietniu placu Wolności. Będą to miejsca mieszkańców, miejsca zabaw i odpoczynku oraz kolejne ważne punkty na mapie atrakcji turystycznych - mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Przebudowy placu Wolności podejmie się notowana na giełdzie firma Trakcja - jedna z największych polskich spółek budowlanych, specjalizujących się w budownictwie infrastrukturalnym oraz przemysłowym i energetycznym. Trakcja buduje drogi, tory, sieci trakcyjne, systemy zasilania i obiekty kubaturowe. Działa także na rynkach wielu państw nadbałtyckich i ma ambicje stać się w przyszłości czołowym wykonawcą w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Jesteśmy zaszczyceni mogąc współuczestniczyć w procesie wielkiej rewitalizacji miasta. Plac Wolności jest jednym z najbardziej znanych miejsc w Łodzi, a dzięki ambitnym planom już wkrótce stanie się jego wizytówką. Pozostajemy w pełnej gotowości do sprawnej realizacji tego zadania - mówi wiceprezes Trakcji S.A Arkadiusz Arciszewski.

Zielona rewolucja na placu Wolności

Rewolucja na pl. Wolności dokona się przede wszystkim za sprawą bujnej roślinności, która się tu pojawi. Zasadzone zostaną 64 drzewa 8-metrowej wysokości (klony oraz grusze) oraz tysiące krzewów, bylin, ozdobnych traw i roślin cebulowych.

W południowej części placu blisko 1200 mkw. zajmie murawa z wytrzymałych gatunków traw, odpornych na deptanie. Wraz z drzewami stworzy minipark, w którym można będzie odetchnąć wśród zieleni.

Rozległy trawnik otoczą efektowne krzewy. Od strony północnej oraz przy ul. Pomorskiej powstaną ozdobne rabaty kwiatowe, a przy wlocie tej ulicy także dwa kameralne skwery, na których mają funkcjonować ogródki gastronomiczne.

Przestrzeń do działań artystycznych

Nowy Plac Wolności stanie się również przestrzenią do działań artystycznych oraz organizowania okolicznościowych jarmarków. Budki czy kioski handlowe będą mogły stanąć wokół pomnika Kościuszki oraz pod elewacjami kamienic. W tych miejscach zostaną wyprowadzone przyłącza prądu, dzięki czemu prowadzenie mikro-działalności nie będzie stanowiło problemu.

Ograniczony ruch na pl. Wolności

Po północnej stronie placu będą jeździć tramwaje. Powstanie dla nich nowy zjazd z ul. Nowomiejskiej w ul. Północną, wiodący do krańcówki w parku Staromiejskim. Ruch samochodów zostanie ograniczony wyłącznie do wjazdów pojazdów służb miejskich oraz mieszkańców i najemców lokali użytkowych.



Wartość inwestycji to 35 mln złotych.